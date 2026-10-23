Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sanità, da Vignola ok al piano Mezzetti: 'Garanzie per ospedale e PS'

Sanità, da Vignola ok al piano Mezzetti: 'Garanzie per ospedale e PS'

Dal sindaco di centro-destra dialogo aperto sul piano per Baggiovara e Policlinico ma cognizione vincolante da tutela della rete di prossimità

2 minuti di lettura

'Alla riunione in Ctss, ho ribadito la necessità, specie essendo io neo eletto, di avere garanzie sullo sviluppo e implementazione della medicina territoriale, a partire dai bisogni della popolazione che vive lontano dagli ospedali di Modena e Baggiovara.

L’impegno del Presidente della Ctss è stato di tutelare gli ospedali dei vari distretti, compreso quello di Vignola con il suo pronto soccorso, e di attivare i tavoli istituzionali e di confronto con tutti i portatori di interesse nell’ambito della sanità'.


È una sostanziale apertura di metodo e di merito quella del sindaco di centrodestra di Vignola Angelo Pasini rispetto al piano di riorganizzazione o di dell'ospedale policlinico e Baggiovara illustrata per la prima volta nella sede istituzionale ed ufficio di presidenza della conferenza territoriale socio sanitario che si è svolta ieri alla presenza dei sindaci dei comuni guardi i distretti sanitari della provincia. Tra questi appunto Vignola dove da tempo è acceso il dibattito legato alla riorganizzazione della rete provinciale che tra i vari punti vedrebbe lo spostamento per 12 ore della automedica a Maranello e ora di stanza presso l'ospedale e i timori per il rischio di depotenziamento del locale pronto soccorso;


È proprio sulla scorta di tali premesse che il sindaco

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
di Vignola si è detto pronto ad affrontare le prossime fasi operative, pur non risparmiando qualche appunto critico sulle modalità con cui il progetto della riorganizzazione sanitaria provinciale è emerso nel dibattito pubblico.


'Ho dato la mia disponibilità ad essere presente e propositivo rispetto al progetto di riorganizzazione della sanità provinciale, compreso il puntuale esame del progetto per l’integrazione del Policlinico con l’Ospedale di Baggiovara di cui non avevo notizie prima di avere letto le dichiarazioni a mezzo stampa del sindaco Mezzetti che hanno generato interrogazioni e prese di posizione sul piano politico. Ora e necessario riprendere il dialogo a partire dagli atti approvati dalla Ctss,

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, Mezzetti ora lo dice apertamente: 'Modena diventa laboratorio di un nuovo modello sanitario'

Policlinico svuotato, Mezzetti ora lo dice apertamente: 'Modena diventa laboratorio di un nuovo modello sanitario'

Policlinico svuotato, i sindaci del Sorbara guidati da Gargano a Mezzetti: 'Il Ps non si tocca e nemmeno i reparti'

Policlinico svuotato, i sindaci del Sorbara guidati da Gargano a Mezzetti: 'Il Ps non si tocca e nemmeno i reparti'

Policlinico strutturalmente inadeguato: il piano per il super ospedale a Baggiovara avanza

Policlinico strutturalmente inadeguato: il piano per il super ospedale a Baggiovara avanza

Policlinico svuotato, i 35 gruppi di lavoro Ausl-Aou non ne sapevano nulla: smentito ancora Mezzetti

Policlinico svuotato, i 35 gruppi di lavoro Ausl-Aou non ne sapevano nulla: smentito ancora Mezzetti

Modena, sanità riorganizzata: al vertice in Accademia con i 35 gruppi di lavoro nessuno parla del piano di Mezzetti

Modena, sanità riorganizzata: al vertice in Accademia con i 35 gruppi di lavoro nessuno parla del piano di Mezzetti

Policlinico svuotato, sul caso-ospedale a Vignola e Mirandola il Pd ha perso il Comune

Policlinico svuotato, sul caso-ospedale a Vignola e Mirandola il Pd ha perso il Comune

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Articoli Recenti Modena, Pd e Mezzetti ai ferri corti: all'incontro con gli assessori il sindaco viene escluso e si arrabbia sui social

Modena, Pd e Mezzetti ai ferri corti: all'incontro con gli assessori il sindaco viene escluso e si arrabbia sui social

Case popolari, la Regione smantella la residenzialità storica, più facile l'accesso agli stranieri

Case popolari, la Regione smantella la residenzialità storica, più facile l'accesso agli stranieri

Confermati i treni Frecciarossa per Modena: Lega soddisfatta

Confermati i treni Frecciarossa per Modena: Lega soddisfatta

Mvp: 'Il sindaco lancia la notizia della unificazione Baggiovara-Policlinico: fermatevi per favore'

Mvp: 'Il sindaco lancia la notizia della unificazione Baggiovara-Policlinico: fermatevi per favore'