Confermati i treni Frecciarossa per Modena: Lega soddisfatta

'I collegamenti Frecciarossa tra Modena - ma anche Parma, Reggio Emilia centrale e Piacenza - con Roma sono confermati e i biglietti per il nuovo orario invernale da domani saranno acquistabili sull'app di Trenitalia. Non ci sarà quindi alcuna soppressione delle frecce AV 9303 e AV 9330, due collegamenti strategici per cittadini, lavoratori e imprese. Il 9303 ha origine da Milano e parte da Modena alle 7.42, mentre il 9330 rientra dalla Capitale alle 19,51 con arrivo alle 22.44. La città mantiene anche gli altri due collegamenti diretti con Roma, alle 6.47 all'andata e ritorno da Roma che da novembre partirà alle 19.25 e arriverà a Modena alle 22,16. Tranquillizzo quindi l’assessore, il sindaco e l’intero Consiglio comunale, che non ci sarà alcuna soppressione con il nuovo orario invernale'. Così Laura Cavandoli, deputata della Lega.

'Il mantenimento di queste tratte alta velocità è stato possibile anche grazie al lavoro istituzionale e alle interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’amministrazione di Trenitalia – che ringrazio -, che ho portato avanti insieme alla Lega locale per difendere un servizio a mercato, che non beneficia di contributi pubblici e la cui sostenibilità dipende dal numero di passeggeri.

La Lega, dopo avere scongiurato la soppressione nell’autunno scorso, continuerà a vigilare affinché Modena non perda tutti i collegamenti fondamentali con la Capitale. È giusto mantenere alta l'attenzione, ma senza alimentare preoccupazioni quando ci sono già riscontri concreti: l’amministrazione comunale riconosca il lavoro svolto e il risultato raggiunto, anziché tornare a evocare scenari allarmistici'.

Caterina Bedostri, segretario della sezione Lega di Modena, e Giovanni Bertoldi, consigliere comunale della Lega, aggiungono: 'Il mantenimento dei collegamenti è un risultato importante per Modena e il territorio provinciale, che deve poter contare su connessioni rapide ed efficienti con Milano, Firenze e Roma e quindi con le principali direttrici nazionali. Anche come Lega di Modena continueremo a seguire la situazione, perché l’alta velocità ferroviaria è un elemento importante per la competitività e l’attrattività del territorio'.