I cinque referenti della petizione al Comune di Modena e della richiesta di consultazione popolare alla Provincia hanno scritto al presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, Massimo Mezzetti, e al vicepresidente Fabio Braglia, presidente della Provincia. Chiedono che si intervenga prima del 15 dicembre, giorno in cui la Conferenza dovrebbe approvare il documento di indirizzo sul riordino della rete ospedaliera.

"La richiesta nasce da un documento finora non discusso. Il percorso è stato avviato con la deliberazione della Conferenza Prot. n. 3/2026 del 26 febbraio 2026, approvata all'unanimità dai sindaci. Nelle slide allegate, che la delibera dichiara parte integrante dell'atto, l'ultima si intitola “Prossimi passi” (qui le slide pubblicate in anteprima da La Pressa) ed elenca chi sarà coinvolto: i professionisti, i sindacati, la Rettrice. Ai Comitati Consultivi Misti, unico organismo di rappresentanza dei cittadini citato, è riservata una “comunicazione”. Le “iniziative pubbliche” compaiono seguite da un punto interrogativo. I cittadini non ci sono". Così Mattia Meschieri, Liliana Ferrari, Paola Ferrari, Stefano Soranna, Vittorio Ballestrazzi, referenti della petizione al Comune e della richiesta di consultazione alla Provincia.

"Non ci sono nemmeno i consigli comunali: nella delibera e nelle slide non sono mai nominati.

Il regolamento della Conferenza prevede che essa promuova la partecipazione dei consigli comunali alla definizione dei piani attuativi locali.

Chiediamo in quali consigli comunali della provincia quella delibera sia stata illustrata e discussa, e come si intenda coinvolgerli negli atti di programmazione annunciati dal 19 gennaio. Poi ci sono le date. Il 19 ottobre sono state consegnate 153 firme alla Provincia e 111 al Comune per chiedere assemblee pubbliche. Il 26 ottobre la Conferenza, con la firma di Mezzetti e Braglia, ha risposto che la consultazione non viene accolta e che “saranno previsti incontri territoriali partecipati da definire in sede di Conferenza”: a oggi non risultano definiti. Il 10 novembre il Comune ha dichiarato ammissibile la petizione e l'ha assegnata alla Giunta, con risposta entro il 17 gennaio 2027. Cioè un mese dopo il voto del 15 dicembre e due giorni prima dell'avvio della programmazione".

Nella lettera i referenti chiedono tre cose: che la definizione degli incontri sia iscritta all'ordine del giorno e che gli incontri si tengano prima della delibera; che sia acquisito il parere obbligatorio del Comitato di Distretto prima degli atti di programmazione; che siano resi pubblici il documento di indirizzo, le slide e gli studi su cui il piano si fonda. "Una partecipazione che interviene dopo la decisione che avrebbe dovuto orientare non è una partecipazione", si legge nella lettera.