La mancanza di illuminazione pubblica nel centro storico di Modena finisce al centro del Consiglio comunale. Dopo le segnalazioni dei residenti e dei commercianti, e alla luce del disservizio denunciato negli ultimi giorni in diverse zone del centro cittadino, il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Barbari ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla Giunta per chiedere chiarimenti sul blackout dell’illuminazione pubblica in via Canalino e nelle strade limitrofe.

L’atto, protocollato oggi, prende le mosse dalle segnalazioni di cittadini ed esercenti che da alcuni giorni si trovano a fare i conti con strade prive di illuminazione. Una situazione che, sottolinea Barbari, non rappresenta soltanto un problema di decoro urbano, ma ha conseguenze concrete sulla sicurezza stradale, sulla percezione di sicurezza da parte dei residenti e sulle attività commerciali, soprattutto nelle ore serali.

Ieri La Pressa ha documentato come il problema riguardi una porzione più ampia del centro storico: via Saragozza, via Canalino, via Scarpa, via Selmi e Rua Frati. Il blackout si protrae da cinque giorni, con la prima notte senza illuminazione nella giornata di giovedì 12 novembre. Nonostante le segnalazioni a Edison, i cittadini avrebbero ricevuto soltanto rassicurazioni generiche, senza indicazioni precise sui tempi di ripristino.

Non è accettabile che una parte del centro storico resti al buio per giorni senza che i cittadini ricevano risposte certe: è questo il nodo politico sollevato dall'interrogazione di Barbari, che chiede all'Amministrazione comunale di fare chiarezza sulle responsabilità e sulle modalità di gestione del servizio.

Nel dettaglio, il consigliere del PD chiede innanzitutto se il Comune sia a conoscenza del disservizio e da quando, quali siano le cause tecniche dell'interruzione e quali interventi siano stati richiesti al gestore. Ma soprattutto vuole sapere quali tempi di ripristino siano stati comunicati da Edison e quali iniziative l'Amministrazione intenda assumere nei confronti della società, anche facendo valere gli strumenti previsti dal contratto di servizio.

Un altro aspetto riguarda le misure da adottare nell'immediato: mentre il guasto persiste, quali soluzioni provvisorie si intendono mettere in campo per garantire condizioni adeguate di sicurezza a residenti, pedoni e commercianti?

L'interrogazione pone inoltre l'accento sulla necessità di migliorare la comunicazione con il territorio, chiedendo che venga predisposto un canale di segnalazione diretto e realmente funzionante, in grado di consentire ai cittadini di ricevere informazioni e aggiornamenti tempestivi in caso di guasti all'illuminazione pubblica.

Sul caso pesa anche il confronto tra la precedente e l'attuale gestione del servizio. Come riferito, Hera Luce ha sostenuto che, quando la gestione era nelle sue mani, episodi di questo genere non si verificavano. Una circostanza che riporta al centro dell'attenzione l'efficienza del servizio e la capacità del gestore attuale di intervenire con tempestività.