Come immaginiamo la Piazza Sant’Agostino di domani? Quali funzioni dovrebbe accogliere, quali esigenze soddisfare e come potrebbe diventare uno spazio fatto per essere vissuto, a misura delle persone che la abitano?

Sono alcune delle domande al centro di Facciamo Largo, il percorso partecipativo promosso dal Comune di Modena per accompagnare la riqualificazione della piazza. Sabato 21 novembre si terrà un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza, il laboratorio finale per organizzare le idee raccolte negli ultimi mesi e trasformarle in indicazioni concrete per i progettisti.

Quando si interviene sull’organizzazione di uno spazio urbano la prima domanda da porsi è: chi abiterà questi luoghi? Una piazza non è fatta soltanto di edifici, pavimentazioni e arredi urbani sterili fini a se stessi. La piazza è sinonimo di incontro, quotidianità, condivisione. Un luogo familiare per chi la attraversa ogni giorno e una porta d'accesso alla città per chi la scopre per la prima volta. La domanda non riguarda quindi esclusivamente il suo aspetto fisico, ma anche il modo in cui le persone potranno viverla e conoscerla.

È da questa prospettiva che nasce Facciamo Largo, l'iniziativa con cui il Comune di Modena ha scelto di coinvolgere residenti, commercianti, studenti, associazioni e cittadini nel percorso di ripensamento di Piazza Sant'Agostino. Il progetto, avviato lo scorso giugno con la disposizione di diversi incontri e strumenti di confronto, si è posto l'obiettivo di raccogliere proposte da parte della comunità in risposta a esigenze e aspettative, da tradurre in una visione condivisa dello spazio pubblico.

Laboratori, incontri tematici, sondaggi e contributi online hanno permesso di raccogliere punti di vista differenti su come la piazza viene utilizzata oggi e su come potrebbe trasformarsi un domani. L’iniziativa arriva ora alle sue battute finali: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, dalle 10.15 alle 12.45, negli spazi di Lab Zero99 a Palazzo dei Musei. Sarà l’occasione per mettere a confronto quanto emerso durante il percorso, e trasformare le proposte in indicazioni da consegnare ai progettisti che si occuperanno dei lavori di riqualificazione della piazza.

La possibilità di contribuire al cambiamento della piazza non si esaurirà con l'incontro del 21 novembre: attraverso la piattaforma partecipa.comune.modena.it sarà possibile consultare e commentare online le proposte emerse, indicando se rispecchiano il proprio punto di vista, oppure se presentano aspetti che meritano un ulteriore confronto.

Per partecipare al laboratorio del 21 novembre è necessario iscriversi, attraverso il modulo disponibile sulla piattaforma Modena Partecipa. L'accesso è libero su registrazione.

La chiusura del percorso Facciamo Largo verrà sancita da una conferenza pubblica il 12 dicembre a Palazzo dei Musei. Un ultimo momento per restituire alla città il lavoro svolto e il percorso di idee che accompagnerà la progettazione della nuova Piazza Sant'Agostino.