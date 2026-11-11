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Il Lions Club Modena Romanica dona il restauro di un dipinto di Consetti al Museo Civico

Il Lions Club Modena Romanica dona il restauro di un dipinto di Consetti al Museo Civico

Si tratta della La Trinità adorata dai santi Bernardino, Girolamo, Nicola da Bari, Francesca Romana e Andrea Avellino, realizzata nel 1744 dall'artista modenese

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Grazie al sostegno del Lions Club Modena Romanica, il Museo Civico di Modena può presentare al pubblico sotto una nuova luce un importante dipinto di Antonio Consetti (Modena, 1686–1766), protagonista della scena artistica modenese del Settecento. Il restauro dell’opera La Trinità adorata dai santi Bernardino, Girolamo, Nicola da Bari, Francesca Romana e Andrea Avellino, realizzata nel 1744, è stato finanziato dal Lions Club Modena Romanica sotto la presidenza di Maja Argenziano.

L’intervento, condotto nel 2026 dalla restauratrice Cristina Lusvardi, sotto la direzione del Museo Civico e l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha restituito al dipinto la luminosità e la ricchezza cromatica originarie. La pulitura ha rimosso lo sporco accumulato nel tempo e i protettivi che offuscavano i colori, mentre il consolidamento ha contribuito a garantire una migliore conservazione dell’opera. Oggi la tela mostra nuovamente i colori brillanti che caratterizzano la pittura dell’artista, permettendo di apprezzarne la qualità esecutiva e l’equilibrio della composizione.
Il dipinto è il bozzetto preparatorio per la pala d’altare realizzata da Consetti nel 1744 per la chiesa di San Nicolò a Carpi, ancora visibile nella cappella Pio.
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La composizione raffigura la Trinità adorata da cinque santi ed è accompagnata, nel percorso di ricerca dell’artista, da tredici disegni preparatori conservati presso la Biblioteca Civica d’Arte “Luigi Poletti” di Modena, che documentano la meticolosa elaborazione formale dell’opera.

Pittore prolifico, Consetti lavorò per chiese, confraternite e committenti privati. Fu anche restauratore e svolse un ruolo fondamentale nella formazione artistica cittadina, fondando un’Accademia del Nudo nella propria casa e, nel 1763, l’Accademia di Pittura in Palazzo Comunale. Per lungo tempo fu inoltre Soprintendente delle collezioni estensi. La sua pittura, ispirata al classicismo di Gian Gioseffo Dal Sole e Donato Creti, si distingue per sobrietà ed equilibrio.

“Siamo molto orgogliosi di avere restituito a quest’opera la bellezza originaria, in modo che possa essere fruita dalla collettività nel suo splendore e anzi, invitiamo tutti ad andare a vederla e a scoprire anche la pala afferente nella Chiesa di san Nicolò a Carpi; Il restauro conferma l’impegno dei Lions nel servire la comunità e l’ importanza della collaborazione tra Istituzioni Culturali e realtà del territorio come quella dei Lions”, evidenzia Maja Argenziano, Presidente del Lions Club Modena Romanica.

“Il restauro del dipinto di Antonio Consetti, grazie ad una bella collaborazione, ha restituito alla comunità un’opera in cui riscoprire, attraverso colori ritrovati, una pagina importante della storia dell’arte modenese.
Un gesto che va oltre la conservazione dell'opera: significa assumersi la responsabilità di custodire e trasmettere alle future generazioni un patrimonio che appartiene a tutta la comunità” evidenzia la Direttrice Valentina Galloni.

Il restauro, operato dalla professionista Cristina Lusvardi, ha interessato sia il dipinto che la cornice, offrendo così l’occasione di rivalutare il bozzetto, realizzato nel 1744 per la pala d’altare della chiesa di San Nicolò a Carpi, non soltanto come studio preparatorio, ma come opera di notevole autonomia e qualità artistica, espressione della piena maturità di
Consetti. La migliore leggibilità della scena consente di cogliere con maggiore efficacia il rapporto tra le figure, l’intensità dei gesti e il dialogo visivo con l’osservatore, particolarmente evidente nella figura di san Bernardino. Il lavoro eseguito restituisce dunque non solo la luce e la ricchezza cromatica del dipinto, ma anche nuove possibilità di lettura e comprensione del linguaggio dell’artista.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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