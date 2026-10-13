La grande musica riparte tra Modena e Nonantola: al via il 'Festival d’Autunno' e le 'Note di Passaggio'

Gli Amici della Musica di Modena inaugurano la nuova stagione autunnale con un fine settimana all'insegna dei giovani talenti e dei capolavori della musica classica e contemporanea. Due appuntamenti imperdibili che spaziano dalle sonorità del Novecento europeo fino alle suggestive atmosfere del Settecento sacro.Venerdì 16 ottobre: il Novecento europeo allo Spazio Culturale Arena

Il primo appuntamento è fissato perpresso lo Spazio Culturale Arena di Modena, in Viale A. Tassoni 8. Il concerto, con ingresso a pagamento a 10 euro (ridotto a 5 euro per i soci sottoscrittori), segna l'avvio della rassegna 'Festival d'Autunno' e vedrà protagonisti i migliori ensemble dalle classi di Musica da Camera del Conservatorio 'Luciano Pavarotti' di Modena e Carpi.Il programma della serata propone un affascinante percorso attraverso tre opere emblematiche del secolo scorso. L'apertura sarà affidata al Trio op. 40 di Carl Frühling, eseguito da Ida Alice Prato al clarinetto, Gea Sandri al violoncello e Agnese Rossi al pianoforte, un brano intriso di profondo lirismo tardo-romantico e legato alla grande tradizione viennese. Si proseguirà poi con il Trio H. 300 del compositore boemo Bohuslav Martinů, interpretato da Maria Chiara Grazzo al flauto, Gea Sandri al violoncello e Tiziano Tuosto al pianoforte, un'opera vitale e ricca di ritmi incisivi tratti dal folklore ceco.A chiudere la serata sarà l'elettrizzante Techno Parade del francese Guillaume Connesson, affidata al flauto di Maria Antonietta Zignale, al clarinetto di Amelia Fiorini e al pianoforte di Matteo Balboni, una pagina virtuosistica che traduce in chiave acustica l'energia travolgente della musica elettronica moderna.

Il giorno seguente, sabato 17 ottobre sempre alle ore 21, la programmazione si sposterà in provincia per l'inaugurazione della rassegna 'Note di Passaggio - Autunno Musicale Nonantolano' nella suggestiva e millenaria cornice dell'Abbazia di San Silvestro a Nonantola, con ingresso libero fino a esaurimento posti.Nella maestosa atmosfera abbaziale si esibirà il Boito Junior Ensemble del Conservatorio 'A. Boito' di Parma, guidato dalla direzione del Maestro Luciano Cavalli. La formazione giovanile dialogherà con le voci soliste di Song Luhan (soprano), Giulia Ravaioli (mezzosoprano), Wang Xianmu (tenore) e Rongching Shen (basso), affiancate da Claudia Rondelli al basso continuo.In scaletta figurano due tra i più grandi ed emozionanti capolavori della musica sacra del Settecento italiano: il celebre e toccante Stabat Mater in fa minore di Giovanni Battista Pergolesi e il vigoroso Credo in mi minore RV 591 di Antonio Vivaldi.