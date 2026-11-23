Mercoledì 25 novembre, alle 21, torna al Circolo Arci Ribalta di Vignola, con la curatela di Ilaria Pezone, Sirene wAVe Movie, la rassegna itinerante dedicata al cinema di prossimità, che propone un percorso attraverso linguaggi audiovisivi non convenzionali, sperimentazione e nuove forme di relazione tra immagini e realtà.

«Il cinema di prossimità non è un genere: è un modo di stare nel reale con l'immagine», spiega la curatrice Ilaria Pezone. Un cinema che abita l'intimo e il marginale, trasforma il frammento in relazione e restituisce voce a ciò che abitualmente rimane fuori campo.

La serata propone dodici opere internazionali, provenienti da Italia, Cina, Regno Unito, Serbia e Spagna, accomunate dalla ricerca di nuove possibilità espressive e dalla volontà di superare i codici della rappresentazione tradizionale. Più che una semplice successione di cortometraggi, Sirene wAVe Movie invita il pubblico a scardinare le convenzioni e aprire nuovi spazi di riflessione attraverso il cinema indipendente e sperimentale.