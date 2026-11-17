"Il quadro finanziario che veniva indicato dal presidente De Pascale lascia immaginare che la discussione sul riordino della sanità modenese possa avvenire su risorse aggiuntive perché non c'è ragione - e questo dobbiamo dircelo - dappertutto, da Pavullo a Mirandola, perché Modena sia il luogo in cui si riorganizza, si riordina la sanità per ragione economico finanziaria. Partiamo da lì. Modena non spende più delle altre province". Lo ha detto ieri a Vignola il consigliere regionale Avs Paolo Trande rispetto alla ipotesi di svuotamento del Policlinico di Modena, con conseguente addio alla parola stessa 'Policlinico'. Parole che contrastano con quelle pronunciate dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti a Castelfranco domenica, quando si è affermato che occorre risparmiare sulla spesa in città, dove vi sarebbe 'la ciccia' (citazione Mezzetti), per ridistrubuire risorse sulla provincia.

"Modena ha una una spesa pro capite sulla sanità che è sotto la media di quella regionale per cui se qualcuno immagina che questa idea di riordino sia una procedura per razionalizzare, ma che in realtà significa per fare razionamento, si sbaglia, si sbaglia perché i dati ci dicono altro".