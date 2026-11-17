Sono circa cento detenuti hanno dato vita, nelle scorse ore, a una protesta collettiva nella Casa Circondariale di Modena. Una situazione di forte tensione, riportata sotto controllo grazie alla professionalità e al senso del dovere della Polizia Penitenziaria. Fortunatamente non si registrano feriti. Per il SAPPE, quanto accaduto rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme sulle condizioni di un istituto alle prese con sovraffollamento, tensioni detentive e gravi carenze di personale.

'Gli agenti sono costretti a sostenere carichi di lavoro ormai insostenibili, con un ricorso continuo allo straordinario e frequenti richiami in servizio – denuncia Gennaro Caruso, segretario provinciale SAPPE di Modena –. Non si può continuare a scaricare esclusivamente sulle donne e sugli uomini della Polizia Penitenziaria il peso delle carenze organizzative e strutturali. Servono risposte concrete, non promesse». Critica anche la situazione del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, gravato da un numero elevatissimo di servizi sanitari urgenti: già superato, prima della fine dell'anno, il totale delle 445 traduzioni per visite urgenti effettuate nell'intero 2025. Preoccupa inoltre la difficoltà di trattenere il personale nella sede modenese, con numerose richieste di trasferimento. Le 16 unità recentemente assegnate, di cui due donne, rappresentano un segnale positivo, ma restano largamente insufficienti rispetto alle necessità dell'istituto.

'Modena ha bisogno di un intervento strutturale e non più rinviabile' - ha affermato Francesco Campobasso, segretario nazionale SAPPE. 'Sovraffollamento, tensioni e organici inadeguati costituiscono una miscela pericolosa per la sicurezza. Occorre rivedere le dotazioni organiche e riorganizzare i servizi, ponendo fine al ricorso sistematico allo straordinario. La sicurezza del carcere non può continuare a dipendere soltanto dal sacrificio del personale'.

Sulla vicenda interviene anche Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che esprime «un grande apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, ma anche profonda preoccupazione per i gravi eventi critici che si verificano ormai ogni giorno nelle carceri italiane. Proteste, aggressioni, disordini e tentativi di introdurre materiale illecito dimostrano quanto sia urgente rafforzare il sistema di sicurezza penitenziaria'.

Capece sollecita interventi immediati dell'Amministrazione: 'Le donne e gli uomini del Corpo devono poter disporre di organici adeguati e di strumenti efficaci, sul piano formativo, dell'aggiornamento professionale e delle dotazioni tecnologiche, per contrastare con sempre maggiore efficacia ogni forma di illegalità e criminalità all'interno degli istituti. Non possiamo pretendere risultati sempre più complessi senza fornire al personale mezzi e risorse adeguati'.

Il SAPPE chiede pertanto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale un intervento urgente per potenziare gli organici di Modena, razionalizzare l'organizzazione dei servizi, ridurre il ricorso allo straordinario e garantire condizioni di sicurezza e legalità.