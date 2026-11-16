Il cuore di Modena, via Saragozza, via Canalino, via Scarpa, via Selmi, Rua Frati... è completamente al buio. Il guasto, come riportato nei giorni scorsi dal consigliere Giovanni Bertoldi, è stato segnalato ad Edison, ma sinora senza risultati. Se Hera Luce dal canto suo afferma che quando la gestione era nelle sue mani questo non accadeva, resta il fatto che i cittadini al telefono si sono sentiti rispondere dal numero per le segnalazioni di Edison che 'il problema è a conoscenza del gestore e che appena possibile verrà ripristinato l'impianto'.

Intanto sono passati cinque giorni (la prima notte al buio è stata quella di giovedì scorso) e, come testimonia questo video girato poco fa, il grave disagio persiste con conseguenze evidenti anche sul fronte sicurezza.