Confcommercio Modena incontra la Provincia e i sindaci: 'Un patto territoriale per contrastare la desertificazione commerciale'

Contrastare la desertificazione commerciale, recuperare i negozi sfitti e restituire vitalità economica e sociale ai centri storici e ai quartieri. Sono questi i temi al centro dell'incontro che si è svolto lunedì 16 novembre, presso la sede della Provincia di Modena, tra il Presidente di Confcommercio Modena Tommaso Leone, il Segretario Generale Alberto Crepaldi, il Presidente della Provincia Fabio Braglia e una delegazione di Sindaci dei Comuni modenesi.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della giornata nazionale promossa da Confcommercio «Viviamo la città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio», che intende richiamare l'attenzione sul ruolo fondamentale delle imprese di prossimità nei processi di rigenerazione urbana e sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e sistema economico.

La progressiva scomparsa dei negozi e delle attività di vicinato – oltre 200 le attività che nel solo capoluogo hanno chiuso i battenti negli ultimi 13 anni - non rappresenta, infatti, soltanto un problema economico e occupazionale. Incide direttamente sulla qualità della vita, sulla sicurezza, sulla socialità e sull'identità delle comunità locali, privando soprattutto i quartieri di presìdi quotidiani che contribuiscono a renderli vivi, attrattivi e abitati.

«La desertificazione commerciale non è un fenomeno inevitabile, né possiamo limitarci a prenderne atto quando ormai intere strade o quartieri hanno perso la propria funzione economica e sociale. Occorre intervenire prima, con politiche strutturate, strumenti adeguati e una collaborazione concreta tra amministrazioni pubbliche e rappresentanze delle imprese. Il commercio di prossimità è un elemento essenziale della qualità urbana e della coesione delle nostre comunità: salvaguardarlo significa investire sul futuro delle città e dei paesi», dichiara il Presidente di Confcommercio Modena Tommaso Leone.

Nel corso dell'incontro Confcommercio Modena ha presentato una proposta di Protocollo d'intesa con i Comuni modenesi, attraverso un Piano d'Azione Territoriale (PAT) articolato in cinque aree strategiche, elaborato anche sulla base delle esperienze e delle ricerche sviluppate nell'ambito del progetto nazionale Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità.

La proposta intende inserirsi e dare concretezza ai percorsi di rigenerazione già avviati o in fase di progettazione, anche attraverso gli strumenti previsti dalla Legge regionale 12/2023 e la costituzione degli hub urbani e di prossimità.

Cinque gli ambiti di intervento individuati:

-Conoscenza e programmazione basata sui dati, attraverso la creazione di Data LAB comunali e l'utilizzo di strumenti di monitoraggio dei flussi e delle dinamiche commerciali, per orientare le scelte amministrative sulla base di informazioni oggettive.

-Recupero dei locali sfitti e dinamiche immobiliari, con l'introduzione della figura del manager degli sfitti, incaricato di censire e riattivare gli spazi commerciali inutilizzati, favorire il dialogo con i proprietari e accompagnare nuovi imprenditori, anche attraverso incentivi economici e canoni progressivi.

-Qualità dello spazio pubblico e ambiente urbano, con interventi di riqualificazione, animazione dei quartieri, valorizzazione dei mercati su area pubblica e tutela della continuità commerciale dei piani terra.

-Vitalità economica e vivibilità urbana, attraverso la salvaguardia delle aree a vocazione commerciale, la valorizzazione delle botteghe storiche e politiche di accessibilità che sappiano conciliare mobilità, fruibilità degli spazi e sostenibilità delle attività economiche.

-Logistica urbana e innovazione, con soluzioni digitali per ottimizzare accessi, soste e consegne, micro-hub logistici di quartiere e accompagnamento delle imprese verso modelli di distribuzione più sostenibili.

«Non proponiamo una ricetta uguale per tutti – puntualizza Crepaldi – ma un metodo di lavoro che ogni Comune possa declinare in funzione delle proprie caratteristiche e delle proprie esigenze. Vogliamo mettere a disposizione delle amministrazioni un insieme di strumenti concreti, partendo dalla consapevolezza che recuperare un negozio sfitto, favorire una nuova apertura o mantenere un'attività esistente significa anche restituire un servizio ai cittadini e un presidio al territorio. È necessario, quindi, che le politiche commerciali diventino una componente strutturale delle politiche urbanistiche e di sviluppo locale».

«È fondamentale che questa attenzione alla rigenerazione commerciale non si concentri soltanto sui centri storici e sulle aree centrali delle città, ma coinvolga anche le periferie e le attività che vi operano – sottolinea Luca Bagnoli, presidente di Confcommercio Zona di Modena – i negozi di quartiere rappresentano spesso un punto di riferimento essenziale per i residenti, soprattutto per le persone più fragili e per chi vive lontano dai principali servizi».

L'incontro ha dunque rappresentato un'occasione per rafforzare un confronto operativo con la Provincia e i Comuni, nella convinzione che la rigenerazione delle economie di prossimità richieda una visione condivisa e un impegno continuativo. Perché una città senza negozi non perde soltanto attività economiche: perde servizi, relazioni, sicurezza e, progressivamente, una parte della propria identità.