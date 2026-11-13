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Modena, alla Holostem licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. La Regione: 'Apprendiamo con rammarico'

Modena, alla Holostem licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. La Regione: 'Apprendiamo con rammarico'

'Grave la responsabilità che la Fondazione si è assunta senza un vero coinvolgimento dei sindacati e delle istituzioni locali'

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'La fondazione Tech e Biomedical ha deciso di procedere al licenziamento collettivo di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Holostem, spingendo alle estreme conseguenze la liquidazione della società. Una scelta che la Regione Emilia-Romagna apprende con rammarico'. Così, in una nota, viale Aldo Moro prende atto della notizia.

'Dobbiamo chiederci se il Mimit e la proprietà abbiano davvero fatto tutto il possibile per salvaguardare un patrimonio nazionale di ricerca e di capacità di innovazione, che non può vivere senza le professionalità che lo hanno reso possibile' - afferma l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

Nelle ultime settimane, ricorda Paglia, la Regione aveva ribadito la propria disponibilità a collaborare attivamente alla ricerca di una soluzione: 'Un'offerta rimasta senza risposta poiché non ci è mai stata prospettata una concreta possibilità di coinvolgimento'.

'La situazione era certamente critica- chiude l'assessore-, ma rimane grave la responsabilità che la Fondazione si è assunta senza un vero coinvolgimento dei sindacati e delle istituzioni locali. Ora la priorità è duplice: tutelare il più possibile le lavoratrici e i lavoratori nei prossimi passaggi e verificare se sia ancora possibile evitare la dispersione definitiva di un patrimonio di ricerca. Su questo la Regione Emilia-Romagna continuerà a fare la propria parte, augurandosi che altri facciano la loro'.

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