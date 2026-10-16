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Modena, sotto il Portico del Collegio, apre Terranova nei locali che furono di Benetton

Modena, sotto il Portico del Collegio, apre Terranova nei locali che furono di Benetton

'Modena è una città che desideriamo presidiare da tempo e siamo felici di arrivare in una posizione così importante'

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Terranova si prepara ad aprire il suo nuovo punto vendita a Modena, in Via Emilia Centro. Il taglio del nastro negli storici locali da 1700 mq che hanno ospitato Benetton è previsto per domani, sabato 17 ottobre alle 10.

Sul piano occupazionale, il nuovo store ha previsto 25 nuove assunzioni; a queste si aggiunge il reinserimento di tre persone che lavoravano nel precedente punto vendita, anche in ruoli di maggiore responsabilità all’interno del negozio. Una soluzione di continuità sia per il territorio sia per la gestione dello store.

'Modena è una città che desideriamo presidiare da tempo e siamo felici di arrivare in una posizione così importante. Abbiamo cercato di realizzare uno dei negozi più ampi e più belli della nostra rete, curando ogni dettaglio degli spazi e dell’esperienza offerta ai clienti, nel rispetto del prestigio della location. Ma il nostro progetto non si esaurisce con l’apertura dello store: abbiamo scelto di investire con convinzione anche nella creazione di opportunità lavorative, portando in città il nostro modello di fare impresa. Stiamo già percependo il calore dei modenesi e ci auguriamo che possano riconoscersi nello stile e nell’accoglienza di Terranova' - dichiara Matteo Lessi, Direttore Corporate Affairs & Communication Teddy Group.

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