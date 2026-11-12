Hera, utile netto in crescita del 16,5% nei primi nove mesi del 2026: raggiunti 296,7 milioni

Il Gruppo Hera archivia i primi nove mesi del 2026 con risultati economico-finanziari in crescita e un'accelerazione degli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della multiutility ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre, confermando la solidità del modello industriale e la capacità di affrontare uno scenario economico e geopolitico ancora caratterizzato da incertezza e volatilità dei mercati energetici.

Il dato più significativo riguarda l'utile netto adjusted di pertinenza degli azionisti, che raggiunge 296,7 milioni di euro, in aumento del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. In crescita anche i ricavi adjusted, che arrivano a 10,25 miliardi, con un incremento dell'11,4% rispetto ai 9,2 miliardi registrati nei primi nove mesi dello scorso anno.

Positivo l'andamento della redditività operativa. Il margine operativo lordo adjusted sale a 1.036,7 milioni di euro, in crescita del 6,9% rispetto ai 970,1 milioni del 2025. Il risultato operativo netto adjusted raggiunge invece 524 milioni, segnando un progresso del 13,1%.





A sostenere i risultati contribuiscono soprattutto l'incremento dei prezzi medi delle materie prime energetiche e la maggiore attività di intermediazione del gas, oltre al miglioramento dei ricavi nei servizi a rete e nella filiera ambiente.

La dinamica positiva coinvolge le principali aree di attività del gruppo, confermando il valore di un portafoglio diversificato tra business regolati e attività esposte al mercato.

Sul fronte industriale prosegue il rafforzamento degli asset e delle infrastrutture. Gli investimenti operativi lordi, al netto dei contributi in conto capitale, ammontano a 777,9 milioni di euro, in crescita del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'incremento interessa in particolare le attività delle reti, con investimenti per 516,1 milioni (+19,5%), e la filiera ambiente, che raggiunge 174,1 milioni (+17,8%). Risorse destinate allo sviluppo e alla resilienza delle infrastrutture, oltre che all'evoluzione tecnologica e alla transizione ecologica.





La strategia di crescita passa anche attraverso le acquisizioni. Nel primo semestre Hera ha rafforzato la propria presenza nel settore idrico e ambientale con l'acquisizione di Sostelia, specializzata nel trattamento delle acque industriali e civili, e del controllo di Servizi Ecologici Ambientali. Nel secondo semestre sono stati inoltre siglati accordi vincolanti per l'acquisizione del 70% di Kronos Polymer Polska e del 100% di Gigas Rete, con closing attesi nei prossimi mesi.

Gli indicatori di redditività confermano la tenuta del gruppo: il ROI adjusted si attesta al 9% e il ROE adjusted all'11,2%.

L'indebitamento finanziario netto raggiunge 4,618 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/MOL adjusted pari a 3 volte.

'I risultati conseguiti confermano l'attualità degli obiettivi di sviluppo e creazione di valore fissati dal nostro Piano industriale', sottolinea il presidente esecutivo Cristian Fabbri, evidenziando la crescita degli investimenti complessivi, arrivati a superare i 920 milioni di euro considerando anche quelli finanziari, e il contributo positivo di tutte le filiere.

L'amministratore delegato Orazio Iacono rimarca invece 'la crescita dell'utile e la solidità della generazione di cassa, che hanno consentito al gruppo di mantenere flessibilità finanziaria e proseguire nell'attuazione del Piano industriale senza rallentamenti'