Agricoltura Modena: stranieri due lavoratori su tre

'Dal nostro Osservatorio - spiegano Claudio Riso segretario Flai Cgil Modena e Claudio Manganaro della segreteria Flai Cgil con delega all'agricoltura – emergono numeri importanti per quanto riguarda l'ammontare totale percepito dai lavoratori agricoli che si sono rivolti alla Flai Cgil per la domanda di DSA: è stato loro corrisposto un ammontare totale di quasi 5 milioni di euro. Siamo soddisfatti perché tanti lavoratori agricoli si rivolgono gli uffici Flai Cgil di Modena e provincia per vedere riconosciuto un loro diritto'.
Questi lavoratori sono parte integrante del tessuto economico e sociale modenese e contribuiscono in modo significativo alla tenuta dello stato sociale, basti pensare che a fronte dell'indennità di disoccupazione corrisposta è stata versta un'Irpef totale di quasi 1 milione e 400 mila euro.
L'Osservatorio Flai Cgil permette di raccogliere dati sull'identikit di questi lavoratori: solo il 35,2% sono nati Italia, il 59,2% sono di nazionalità extra UE e il 5,5% sono di nazionalità UE. Fra i lavoratori immigrati extra UE, il gruppo più numeroso è quello dei lavoratori di origine indiana (11,5%), albanesi (10,3%), marocchini (9,2%), pakistani (6,4%), ghanesi (4,1%) e tunisini (3,9%).
In base al campione Flai Cgil, lavorano in agricoltura il 66,4% di uomini e il 33,6% di donne. La fascia d'età più rappresentata è quella tra i 45 e 54 anni (27,2%).
'In un comparto caratteristico e identitario dell'economia modenese, è importante rilevare come la gran parte dei lavoratori che permette al settore di stare in piedi e ottenere anche produzioni di eccellenza che competono sui mercati mondiali, sia rappresentata da lavoratori migranti – aggiungono i sindacalisti Flai Cgil - Questo dato ci sembra ancora più importante e significativo in una fase storica in cui parte della politica tende a criminalizzare le persone migranti.
'Nonostante il ruolo fondamentale di questi lavoratori per l'intero comparto, dobbiamo però rilevare le tante difficoltà che molti di loro incontrano – commentano Riso e Manganaro - in termini di lungaggini e complicazioni di tipo amministrativo e burocratico, soprattutto per quanto riguarda la regolarizzazione dei documenti legati al permesso di soggiorno o alla gestione e al rilascio dei codici fiscali. Si tratta di un paradosso vero e proprio: il sistema economico ha bisogno di loro, ma lo Stato non li mette in condizione di regolarizzarsi'.