Agricoltura Modena: stranieri due lavoratori su tre

Dall'Osservatorio del sindacato agroindustria Flai Cgil Modena sulle Disoccupazioni agricole (DSA) 2025, pagate ai lavoratori nel 2026, emergono dati interessanti. La DSA è un'indennità a sostegno del reddito erogata dall'INPS per i periodi di mancata occupazione involontaria nel corso dell'anno per i lavoratori del settore agricolo (operai a tempo determinato, avventizi), impiegati sia in campagna nell'attività di raccolta, che nei caseifici, nelle stalle, nelle aziende dell'agroindustria che si occupano di produzione, confezionamento, scelta.'Dal nostro Osservatorio - spieganoa – emergono numeri importanti per quanto riguarda l'ammontare totale percepito dai lavoratori agricoli che si sono rivolti alla Flai Cgil per la domanda di DSA: è stato loro corrisposto un ammontare totale di quasi 5 milioni di euro. Siamo soddisfatti perché tanti lavoratori agricoli si rivolgono gli uffici Flai Cgil di Modena e provincia per vedere riconosciuto un loro diritto'.Questi lavoratori sono parte integrante del tessuto economico e sociale modenese e contribuiscono in modo significativo alla tenuta dello stato sociale, basti pensare che a fronte dell'indennità di disoccupazione corrisposta è stata versta un'Irpef totale di quasi 1 milione e 400 mila euro.Sono lavoratori, in prevalenza di origine immigrata, che tengono in piedi il comparto agricolo. Che per Modena vuole dire le pere Igp dell'Emilia Romagna, l'aceto balsamico, Parmigiano Reggiano, lambrusco, ecc... tutti prodotti considerati eccellenze del territorio, spesso ad altissimo valore aggiunto e apprezzati a livello internazionale con importanti mercati esteri.L'Osservatorio Flai Cgil permette di raccogliere dati sull'identikit di questi lavoratori: solo il 35,2% sono nati Italia, il 59,2% sono di nazionalità extra UE e il 5,5% sono di nazionalità UE. Fra i lavoratori immigrati extra UE, il gruppo più numeroso è quello dei lavoratori di origine indiana (11,5%), albanesi (10,3%), marocchini (9,2%), pakistani (6,4%), ghanesi (4,1%) e tunisini (3,9%).In base al campione Flai Cgil, lavorano in agricoltura il 66,4% di uomini e il 33,6% di donne. La fascia d'età più rappresentata è quella tra i 45 e 54 anni (27,2%).'In un comparto caratteristico e identitario dell'economia modenese, è importante rilevare come la gran parte dei lavoratori che permette al settore di stare in piedi e ottenere anche produzioni di eccellenza che competono sui mercati mondiali, sia rappresentata da lavoratori migranti – aggiungono i sindacalisti Flai Cgil - Questo dato ci sembra ancora più importante e significativo in una fase storica in cui parte della politica tende a criminalizzare le persone migranti.E' evidente che i nostri prodotti caratteristici, senza il lavoro di queste persone non esisterebbero'.'Nonostante il ruolo fondamentale di questi lavoratori per l'intero comparto, dobbiamo però rilevare le tante difficoltà che molti di loro incontrano – commentano Riso e Manganaro - in termini di lungaggini e complicazioni di tipo amministrativo e burocratico, soprattutto per quanto riguarda la regolarizzazione dei documenti legati al permesso di soggiorno o alla gestione e al rilascio dei codici fiscali. Si tratta di un paradosso vero e proprio: il sistema economico ha bisogno di loro, ma lo Stato non li mette in condizione di regolarizzarsi'.