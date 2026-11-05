Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bper chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto a quota 2 miliardi di euro

Bper chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile netto a quota 2 miliardi di euro

Si registra un progresso del 16,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

2 minuti di lettura

Bper archivia i primi nove mesi del 2026 con risultati economico-patrimoniali che confermano la solidità del percorso di crescita degli ultimi anni. Riunitosi a Modena sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, il Consiglio di Amministrazione dell'istituto ha approvato i dati al 30 settembre, evidenziando un utile netto consolidato ordinario che si attesta a quota 2.013,6 milioni di euro, in progresso del 16,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Depurando il bilancio dagli effetti straordinari legati al Total Return Swap (TRS) e ad altre componenti di mercato, l'utile si fissa comunque a 1.941,4 milioni, registrando un incremento del 12,2%.

A trainare la performance della banca sono i ricavi core, saliti a 5.378,8 milioni di euro (+3,5% a/a). All'interno di questo aggregato spicca il contributo del margine di interesse, che raggiunge i 3.375,1 milioni di euro (+3,5%), affiancato da commissioni nette in solida crescita a 2.003,7 milioni (+3,4%). In particolare, l'espansione delle commissioni è stata sostenuta dall'andamento del wealth management (+9,2%) e della bancassurance (+11,6%), a conferma della validità della strategia incentrata sull'asset gathering. Complessivamente, le attività finanziarie totali della clientela (TFA) si attestano a 423,9 miliardi di euro, in aumento di 9,9 miliardi rispetto all'anno precedente.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni


Sul fronte del credito e del sostegno all'economia reale, Bper ha erogato nuovi finanziamenti per 20,2 miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno, portando i crediti netti verso la clientela a quota 130,3 miliardi (+3,5% su base annua). La qualità del credito si conferma su standard d'eccellenza: l'incidenza dei crediti deteriorati lordi (NPE ratio lordo) si ferma al 2,3% (1,1% al netto), mentre la copertura complessiva dei crediti deteriorati si attesta al 53,4%, confermandosi tra i livelli più elevati in Italia. Il costo del credito annualizzato si mantiene invece su livelli contenuti a 27 punti base.

La solidità patrimoniale e finanziaria trova riscontro nei principali coefficienti di vigilanza: il CET1 ratio si colloca al 15,1% — beneficiando di una generazione organica di capitale pari a circa 2 miliardi nei nove mesi — mentre gli indici di liquidità LCR e NSFR si attestano rispettivamente al 167% e al 134%.

Alla luce di questa performance e della robusta posizione patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2026 pari a 0,33 euro per azione, per un esborso complessivo di circa 694 milioni di euro. La cedola sarà staccata il 23 novembre 2026, con record date il 24 novembre e messa in pagamento a partire dal 25 novembre.

'La dinamica commerciale si è confermata positiva nel trimestre e nei nove mesi, consentendo di traguardare buoni risultati nonostante un contesto di costante incertezza a livello macroeconomico e geopolitico' - ha dichiarato Gianni Franco Papa (nella foto), Ad di Bper.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lutto in Bper, è morto a 83 anni l'ex presidente Ettore Caselli

Lutto in Bper, è morto a 83 anni l'ex presidente Ettore Caselli

S&P globa migliora l'outlook BPER da stabile a positivo

S&P globa migliora l'outlook BPER da stabile a positivo

Modena e futuro di Bper, addio banca del territorio? Per l'ad Papa il cambio di nome in Mps non sarebbe un problema

Modena e futuro di Bper, addio banca del territorio? Per l'ad Papa il cambio di nome in Mps non sarebbe un problema

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Caro affitti, scatta la fuga da Modena: 'Un terzo dei cittadini costretto a trasferirsi in provincia'

Caro affitti, scatta la fuga da Modena: 'Un terzo dei cittadini costretto a trasferirsi in provincia'

Modena, barista hotel Canalgrande licenziato dopo 25 anni di lavoro: il Tribunale lo reintegra

Modena, barista hotel Canalgrande licenziato dopo 25 anni di lavoro: il Tribunale lo reintegra

Diesel schizza a 2.25 euro: 'Figuraccia di Eni, per non parlare del Governo'

Diesel schizza a 2.25 euro: 'Figuraccia di Eni, per non parlare del Governo'

Modena, sotto il Portico del Collegio, apre Terranova nei locali che furono di Benetton

Modena, sotto il Portico del Collegio, apre Terranova nei locali che furono di Benetton

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Medolla, Gambro Vantive: ipotesi cessione a un gruppo statunitense

Medolla, Gambro Vantive: ipotesi cessione a un gruppo statunitense

Ferrari corre nel terzo trimestre: ricavi a 1,9 miliardi e guidance rivista al rialzo

Ferrari corre nel terzo trimestre: ricavi a 1,9 miliardi e guidance rivista al rialzo

Roadhouse migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita

Roadhouse migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita

Modena, Federconsumatori attacca: 'La tragedia ridicola del taglio delle accise'

Modena, Federconsumatori attacca: 'La tragedia ridicola del taglio delle accise'