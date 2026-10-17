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Lutto in Bper, è morto a 83 anni l'ex presidente Ettore Caselli

Lutto in Bper, è morto a 83 anni l'ex presidente Ettore Caselli

I funerali si terranno oggi, sabato 17 ottobre, a 15.30 nella chiesa parrocchiale di Maranello

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Lutto nel mondo bancario. E' morto a 83 anni Ettore Caselli, ex presidente di Bper. E' deceduto nella sua casa di Maranello. Lascia la moglie Caterina, tre figli (Stefano, Luigi e Paolo), tre nipoti, il fratello e la sorella. Ettore Caselli ha partecipato alla crescita di Bper prima della nuova era che oggi vede l’istituto nella galassia di Unipol.

'Ci ha lasciato in queste ore il nostro insigne concittadino Ettore Caselli, molto conosciuto anche al di fuori di Maranello per gli incarichi ricoperti ai vertici di importanti gruppi bancari. Stimatissimo per le sue doti umane e per le sue capacità professionali, in tanti lo ricordano oggi per l’impegno e la disponibilità a sostegno della collettività, anche nella sfera privata - scrive il sindaco Luigi Zironi -. A nome dell’intera comunità maranellese, l’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio sincero e la propria vicinanza ai familiari in un momento così doloroso'. 

I funerali si terranno oggi, sabato 17 ottobre, a 15.30 nella chiesa parrocchiale di Maranello.

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