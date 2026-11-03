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I modenesi conquistano la Grande Mela: impresa gialloblù alla maratona di New York New

I modenesi conquistano la Grande Mela: impresa gialloblù alla maratona di New York New

Alessandro Baracchi, sotto le 3 ore, Matteo Malaguti, Fabrizio Perrotta ed Erik de Leon hanno tenuto alto il nome di Modena in una delle corse più iconiche e dure al mondo, raccogliendo i frutti di mesi di duri allenamenti. 'Orgoglio e soddisfazione'

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Ben 60.000 persone al via, 42,195 km di pura fatica lungo il classico giro dei 5 quartieri e un sogno che si realizza tagliando il traguardo di Central Park. La 50esima edizione della Maratona di New York ha regalato spettacolo e un forte orgoglio emiliano.
A livello internazionale, l'Italia intera esulta per lo storico e clamoroso secondo posto dell'azzurro Yeman Crippa. Ma la vera impresa per la nostra città porta la firma di quattro atleti locali che hanno sfidato e vinto le strade della Grande Mela.
Alessandro Baracchi, Matteo Malaguti, Fabrizio Perrotta ed Erik de Leon hanno tenuto alto il nome di Modena in una delle corse più iconiche e dure al mondo, raccogliendo i frutti di mesi di duri allenamenti.


Alessandro Baracchi ha coronato il suo percorso chiudendo con un eccellente tempo ufficiale di 2:52:00. Una prestazione di altissimo livello che gli è valsa la 28esima posizione assoluta tra tutti gli atleti italiani in gara. Ottima anche la prova di Fabrizio Perrotta, che ha tagliato il traguardo fermando il cronometro a 3:27:31.
Grande tenacia per Matteo Malaguti, che ha completato la sua maratona in 3:41:20, dimostrando un'ottima tenuta mentale nei difficili saliscendi dei ponti newyorkesi.
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Erik De Leon ha infine completato l'impresa del quartetto portando a termine l'avventura con il tempo ufficiale di 4:39:03 alla sua prima maratona.
Al di là dei numeri e del cronometro, il vero successo è il traguardo stesso: esserci, superare i propri limiti e rappresentare la propria comunità. Oggi Modena è fiera dei suoi maratoneti, 'finisher' in una New York con i colori d'autunno come unica ed indimenticabile.

Nelle foto i 4 atleti modenesi. A centro pagina nel riquadro al momento della sveglia di prima mattina, in attesa dei mezzi per il luogo della partenza. In primo piano, Matteo Malaguti con la medaglia, simbolo della maratona
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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