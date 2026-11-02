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Modena, La Bella Sfilza premiata a Sciocolà come 'eccellenza gastronomica'

Modena, La Bella Sfilza premiata a Sciocolà come 'eccellenza gastronomica'

Il presidente Cristiano Govoni: 'È il segnale che i nostri ragazzi stanno lavorando bene e crescendo professionalmente, ciò che fanno non passa inosservato'

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Riconoscimento speciale alla Cooperativa sociale La Bella Sfilza di Concordia nell'ambito dell'evento Sciocolà di Modena. La Bella Sfilza è stata premiata per 'aver saputo trasformare qualità, tradizione e solidarietà in un'esperienza capace di raccontare il territorio, le persone e il valore autentico dello stare insieme. Un'eccellenza gastronomica che rappresenta con orgoglio la provincia di Modena anche a livello nazionale'.

La Bella Sfilza è un progetto nato con la volontà di inserire ragazzi e ragazze con fragilità in un contesto lavorativo per poterli rendere autonomi ricercando e valorizzandone le proprie attitudini. L’attività della Cooperativa si concentra sulla ristorazione, avendo avviato un locale adibito a ristorante e inaugurato nel 2022 a Concordia sulla Secchia. Agli aspiranti ristoratori, dopo un periodo di formazione sotto la guida di chef Dario Forghieri, La Bella Sfilza propone loro un regolare contratto di lavoro che prevede l’assunzione a tempo indeterminato, sulla base di orari e turni di lavoro per loro sostenibili.

'Ritirare questo premio a nome di tutta la squadra è stato un momento di grande orgoglio - spiega lo chef Forghieri -. Lavorare fianco a fianco con questi ragazzi significa veder crescere giorno dopo giorno le loro competenze, la loro autostima e il loro talento.

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Questo riconoscimento premia l'impegno straordinario che i ragazzi mettono ogni giorno tra i fornelli e in sala. È la dimostrazione che spesso siamo noi stessi a porre limiti alle persone, soprattutto in ambito lavorativo, mentre con la giusta guida e fiducia chiunque può trovare il proprio posto ed esprimere il meglio di sé.

Grazie di cuore a Sciocolà per aver dato spazio alla nostra cucina e, soprattutto, al lavoro che mettiamo quotidianamente nella nostra attività'.

'Ricevere questo riconoscimento sul palco di Sciocolà 2026 è per noi una grande emozione e una bella iniezione di fiducia - aggiunge il presidente Cristiano Govoni -. È il segnale che i nostri ragazzi stanno lavorando bene e crescendo professionalmente, ma soprattutto che ciò che fanno non passa inosservato. Portare avanti una cooperativa sociale come la nostra non è facile: richiede tantissimo lavoro e far quadrare i conti è un’impresa spesso sconfortante. Ci siamo però dati l’obiettivo di tenere in piedi un’attività capace di sostenersi grazie al lavoro dei nostri ragazzi, in cui possano avere mansioni e compensi come chiunque altro. Questo premio ci conferma ancora una volta che la strada che stiamo seguendo è quella giusta'.

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