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Modena, sanità in lutto: è morto a 75 anni il dottor Stefano Galli

Modena, sanità in lutto: è morto a 75 anni il dottor Stefano Galli

I funerali si sono svolti ieri nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio alla Cittadella. Stefano Galli lascia la moglie Tamara e i nipoti

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Lutto a Modena e Carpi per la scomparsa a 75 anni del dottor Stefano Galli, già direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Carpi. Professionista stimato, specialista in Otorinolaringoiatria, il dottor Galli ha legato una parte importante della propria attività professionale alla sanità carpigiana e alla cura dei pazienti del territorio.

I funerali si sono svolti ieri nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio alla Cittadella. Stefano Galli lascia la moglie Tamara e i nipoti.

'La Direzione aziendale e i professionisti dell’Ausl di Modena ne ricordano con riconoscenza l’impegno e il contributo offerto al servizio sanitario, unendosi al dolore dei familiari e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Alla famiglia vanno la vicinanza e le più sentite condoglianze di tutta l’Ausl di Modena'.

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