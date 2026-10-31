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Monsignor Cavina nominato visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje

Monsignor Cavina nominato visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje

A giugno 2019 Papa Francesco accettò le sue dimissioni. Da allora è Vescovo Emerito di Carpi

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Un importante incarico attende monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi, dopo la nomina da parte di papa Leone XIV a visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Santa Sede in data odierna, la nomina si è resa necessaria a seguito della rinuncia del nunzio apostolico monsignor Aldo Cavalli. L’incarico di visitatore apostolico della parrocchia di Medjugorje ha carattere speciale in quanto stabilito direttamente dal Papa, a tempo indeterminato e, comunque, ad nutum Sanctae Sedis, ovvero fino a che la Santa Sede non dispone diversamente.

Monsignor Cavina, in qualità di visitatore apostolico, sarà chiamato ad accompagnare pastoralmente la comunità parrocchiale di Međugorje e i numerosi pellegrini che raggiungono il santuario mariano, proseguendo il servizio svolto dai suoi predecessori, monsignor Henryk Hoser e monsignor Aldo Cavalli. Cavalli, che ha compiuto 80 anni lo scorso 18 ottobre, molti dei quali trascorsi nelle Nunziature di tutto il mondo, era stato scelto da Papa Francesco nel novembre del 2021 a svolgere l’incarico di visitatore apostolico nel piccolo paese della Bosnia ed Erzegovina, divenuto negli ultimi quarant’anni uno dei centri mariani più visitati del mondo.

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Cavalli aveva raccolto il testimone dell’arcivescovo polacco monsignor Henryk Hoser, primo visitatore di Medjugorje.

La notizia della nomina di Cavina si è presto diffusa a Carpi e in diocesi suscitando sentimenti di gratitudine al Santo Padre per la scelta di affidare al Vescovo Francesco l’incarico di visitatore apostolico della parrocchia di Medjugorje.

Francesco Cavina, ha 71 anni, è stato ordinato sacerdote il 15 maggio 1980 nella cattedrale di San Cassiano a Imola. Dopo aver svolto diversi incarichi, anche presso la Segreteria di Stato vaticana, nel 2011 è stato nominato vescovo di Carpi, ricevendo l’ordinazione episcopale il 22 gennaio 2012 nella cattedrale di Imola. Il 5 febbraio 2012 fece il suo ingresso nella Diocesi di Carpi dove rimase fino al giugno del 2019, quando Papa Francesco accettò le sue dimissioni. Da allora è Vescovo Emerito di Carpi. L’episcopato di Cavina è stato segnato dal terribile sisma del maggio 2012 a soli tre mesi dall’inizio. Nel 2013 il Vescovo accolse Papa Benedetto XVI che incontrò la popolazione terremotata a Rovereto sulla Secchia, poi nel marzo 2017 il cardinal Pietro Parolin per la riapertura della Cattedrale di Carpi e il 2 aprile 2017 Papa Francesco con la visita a Carpi e a Mirandola. 

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