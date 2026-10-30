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Carpi, il Caffè del Teatro riapre con la nuova gestione

Carpi, il Caffè del Teatro riapre con la nuova gestione

La società di Vincenzo Di Napoli aveva presentato un’offerta di 16 mila euro, superando di 40 euro l'offerta della società di Faglioni

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Il Caffè del Teatro, in piazza Martiri a Carpi riapre al pubblico mercoledì 4 novembre alle 18.30 con la nuova gestione di V Studio e il nuovo nome “Caffè Teatro”. Il locale sarà aperto dal lunedì alla domenica, da metà mattina fino al dopocena, oltre che nelle giornate di spettacolo del Teatro Comunale.

'Finalmente, dopo 15 anni, riapre uno dei luoghi storici più amati della nostra piazza – commenta il sindaco di Carpi Riccardo Righi – e questo è stato possibile grazie alla volontà e all’investimento del Comune, che ha ristrutturato i locali, e all’investimento personale di Vincenzo Di Napoli che si è impegnato per far rivivere uno dei gioielli del centro storico di Carpi'.


La gestione del Caffè del Teatro, in piazza Martiri, è stata affidata con una concessione di 9 anni, rinnovabili per ulteriori 6, a ottobre 2025 alla società V Studio Srl che, all’apertura delle buste con l’offerta economica al rialzo risultò la miglior offerente. La società di Vincenzo Di Napoli aveva presentato un’offerta di 16 mila euro, sul canone posto a base di gara pari a 12.250 euro all’anno.

Il secondo partecipante, la società BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl di Corrado Faglioni e altri soci privati, aveva presentato un’offerta di 15.960 euro. La società dell'ex presidente della Fondazione Carpi era quindi stata superata per appena 40 euro.

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