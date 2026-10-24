L'intelligenza artificiale cambierà l'uomo? Domani convegno a Carpi

Domani, domenica 25 ottobre, si svolgerà a Carpi, presso la Sala Duomo, in Via Duomo 2, un Convegno dal titolo 'Il futuro che vorrei', al tavolo dei relatori i maggiori esperti italiani sui lati oscuri della transizione digitale.Attualità, intelligenza artificiale, 5G come infrastruttura a rischio, energie rinnovabili, riconoscimento facciale e transumanesimo saranno i temi principali dell'incontro. 'Temi spinti fortemente dalle Big Tech che oggi fanno riflettere con molti dubbi su un futuro difficilmente gestibile', afferma il promotore Gabriele Giovanoli. 'Tenteremo di sintetizzare nuove idee dal Convegno e formulare proposte concrete, insieme ai partecipanti'.

Sono state invitate anche le amministrazioni locali, sono previsti gli interventi di Maurizio Martucci, Ettore Guarnaccia, Debora Cuini e Federica Francesconi.

Il convegno durerà dalle 9,30 alle 18,30, con rinfresco previsto dalle 13:30 alle 14:30, é consigliata la prenotazione.