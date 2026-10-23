La Polizia di Stato di Sassuolo ha arrestato un uomo di 33 anni e denunciato una donna 22enne per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.
In esito a una specifica attività antidroga, avviata anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti, nel pomeriggio di ieri la polizia di Sassuolo ha notato nei pressi del parco “Albero d’Oro” un via vai sospetto di autovetture.
Nello specifico, gli agenti hanno assistito a due cessioni di droga tra il conducente di un camper, parcheggiato in prossimità del parco, e alcuni giovani giunti poco prima sul posto a bordo delle proprie autovetture.
I poliziotti hanno proceduto al controllo dei due veicoli, i cui occupanti hanno consegnato spontaneamente alcune dosi di ketamina, appena acquistata.
Le verifiche, estese al camper, all’interno del quale si trovava il 33enne, proprietario del veicolo, insieme alla compagna, hanno permesso di rinvenire sostanza stupefacente del tipo ketamina, ecstasy e hashish, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 105 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.
Gli acquirenti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori e sanzionati amministrativamente.
Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Sassuolo, camper da spaccio nei pressi del parco Albero d’Oro: uomo arrestato e donna denunciata
Gli agenti della Polizia di Stato avevano notato movimenti sospetti. Sul mezzo trovate Ketamina, ecstasy e hashish
La Polizia di Stato di Sassuolo ha arrestato un uomo di 33 anni e denunciato una donna 22enne per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.
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