Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, camper da spaccio nei pressi del parco Albero d’Oro: uomo arrestato e donna denunciata

Sassuolo, camper da spaccio nei pressi del parco Albero d’Oro: uomo arrestato e donna denunciata

Gli agenti della Polizia di Stato avevano notato movimenti sospetti. Sul mezzo trovate Ketamina, ecstasy e hashish

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato di Sassuolo ha arrestato un uomo di 33 anni e denunciato una donna 22enne per spaccio di sostanza stupefacente in concorso.
In esito a una specifica attività antidroga, avviata anche a seguito di segnalazioni da parte dei residenti, nel pomeriggio di ieri la polizia di Sassuolo ha notato nei pressi del parco “Albero d’Oro” un via vai sospetto di autovetture.
Nello specifico, gli agenti hanno assistito a due cessioni di droga tra il conducente di un camper, parcheggiato in prossimità del parco, e alcuni giovani giunti poco prima sul posto a bordo delle proprie autovetture.
I poliziotti hanno proceduto al controllo dei due veicoli, i cui occupanti hanno consegnato spontaneamente alcune dosi di ketamina, appena acquistata.
Le verifiche, estese al camper, all’interno del quale si trovava il 33enne, proprietario del veicolo, insieme alla compagna, hanno permesso di rinvenire sostanza stupefacente del tipo ketamina, ecstasy e hashish, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 105 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.
Gli acquirenti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori e sanzionati amministrativamente.
Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Giovedì Gastronomici
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Furto nella notte ai danni di un ristorante a Sassuolo: denunciati due uomini

Furto nella notte ai danni di un ristorante a Sassuolo: denunciati due uomini

Formigine, falsificazione di targhe automobilistiche e possesso di strumenti da scasso: tre denunciati

Formigine, falsificazione di targhe automobilistiche e possesso di strumenti da scasso: tre denunciati

Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Sassuolo, rapinano passante di una bicicletta elettrica: un arresto

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Il dottor Grisanti saluta l’Urologia di Sassuolo

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta, arrestato un 61enne

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Vignola, donna arrestata per rapina impropria in un centro di volontariato

Articoli Recenti Tenta di rubare una grondaia ma rimane bloccato: arrestato dai Carabinieri

Tenta di rubare una grondaia ma rimane bloccato: arrestato dai Carabinieri

'Nonantola, la Croce Blu si autofinanzia ma l'evento è targato Pd'

'Nonantola, la Croce Blu si autofinanzia ma l'evento è targato Pd'

Pavullo, fine mandato Venturelli, Pd: 'Cinque anni di promesse mancate'

Pavullo, fine mandato Venturelli, Pd: 'Cinque anni di promesse mancate'

Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele

Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele