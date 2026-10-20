Tenta di rubare una grondaia ma rimane bloccato: arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, a Bomporto, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo gravemente indiziato del delitto di tentato furto aggravato in concorso.

La vicenda trae origine da una segnalazione pervenuta al Numero Unico d’Emergenza 112 da parte di un abitante di via Brandoli, il quale riferiva di aver notato due persone sospette aggirarsi nei pressi di un vicino casolare.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato l'uomo, sorpreso nel tentativo di staccare e di asportare una grondaia in rame lunga 25 metri circa dalla struttura, il quale restava peraltro impigliato in un cavo elettrico, mentre il complice riusciva a dileguarsi dalla zona.

Nelle fasi concitate, l’uomo, noto alle forze dell’ordine poiché già gravato da diversi precedenti di polizia e con permesso di soggiorno scaduto, tentava invano di nascondersi sotto un tavolo all’interno del casolare, approfittando dell’assenza degli infissi. Tentativo inutile. I Carabinieri lo hanno individuato e bloccato. Dopo essere stato ammanettato e perquisito, l’indagato veniva dichiarato in arresto per il tentativo di furto aggravato, in concorso con persona ignota, per poi essere tradotto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Questa mattina, in sede di udienza con giudizio direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena convalidava l’arresto, anche sulla scorta di un fascicolo fotografico effettuato dagli operanti sul distacco evidente della grondaia, disponendo la misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, 3 volte alla settimana, presso la Stazione Carabinieri di Bomporto.

