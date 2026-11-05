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Pronto soccorso Mirandola, a sorpresa la mozione dell'opposizione Pd viene approvata all’unanimità in Consiglio

Pronto soccorso Mirandola, a sorpresa la mozione dell'opposizione Pd viene approvata all’unanimità in Consiglio

Il documento impegna il sindaco Budri ad attivarsi tempestivamente presso la Regione ER e l’azienda Ausl di Modena

1 minuto di lettura

Approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale del 28 ottobre, la mozione del consigliere della lista Pd Mirandola Carlo Bassoli, accogliendo anche un emendamento di Fratelli d’Italia sul Pronto Soccorso del Santa Maria Bianca. Il consigliere del Pd Mirandola Carlo Bassoli aveva depositato a fine settembre una mozione che evidenziava le criticità che frequentemente emergono nel Pronto Soccorso mirandolese, criticità che vanno avanti da tempo, evidenziate anche in occasione del consiglio comunale aperto sulla sanità dal Dr.Carlo Tassi, attestate a più riprese dai comitati di cittadini.

'Dopo due anni di sollecitazioni del solo Pd al sindaco Letizia Budri, grazie a questa mozione c’è stata finalmente una convergenza di tutto il consiglio comunale su un tema che non dovrebbe avere colore politico e che la destra ha sempre sbandierato come sua priorità: il Pronto Soccorso del Santa Maria Bianca è in forte sofferenza, affronta criticità dovute alla carenza di personale oltre che di posti letti nei reparti - affermano i Dem -. Il Pd ha accolto un emendamento proposto da Fratelli d’Italia che impegna il sindaco ad attivarsi tempestivamente presso la Regione ER e l’azienda Ausl di Modena affinchè siano adottati tutti gli interventi necessari a garantire il pieno funzionamento del servizio'.

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