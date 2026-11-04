Carpi, violenza sessuale ai danni di una 18enne per strada in pieno centro: arrestato 29enne

Il 28 ottobre scorso la Polizia di Stato ha fermato un uomo di 29 anni per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 18 anni. I fatti risalgono al 24 ottobre a Carpi quando l'uomo, dopo aver avvicinato la giovane, che stava percorrendo a piedi una strada del centro cittadino per rientrare a casa, l’ha afferrata per un braccio e le aveva palpeggiato i glutei ed una coscia. La vittima è poi riuscita ad allontanarsi grazie all’intervento di un automobilista di passaggio che, accortosi di quanto stava accadendo, l’ha soccorsa accompagnandola dal padre. La polizia di Carpi, grazie anche alle testimonianze acquisite e alla individuazione fotografica della vittima, ha individuato il 29enne. Il Gip ha applicato la misura cautelare in carcere.