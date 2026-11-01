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Altro crollo interno del Carpi: il Renate si impone 5-0

Altro crollo interno del Carpi: il Renate si impone 5-0

I brianzoli dominano la dodicesima giornata di Serie C, travolgendo i padroni di casa grazie alle reti di Anelli, Delcarro, Italeng e alla doppietta di Karlsson. Silenzio stampa nel post partita

2 minuti di lettura

Un pomeriggio da dimenticare per il Carpi, che crolla tra le mura amiche dello Stadio Sandro Cabassi sotto i colpi di un Renate implacabile. Gli ospiti archiviano la pratica già nel primo tempo grazie alle reti lampo di Anelli al 2' e Delcarro al 12', per poi calare il tris con Italeng prima dell'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a reagire e gli ospiti completano il definitivo 5-0 con una doppietta ravvicinata di Karlsson tra il 68' e il 71'. Una prova di forza per il Renate, mentre per il Carpi si apre una delicata fase di riflessione.
Nessuno del Carpi ha parlato in sala stampa nel post-partita.

Il tabellino

AC Carpi vs Renate 0-5 (0-3)

Reti: 2′ Anelli (R), 12′ Delcarro (R), 43′ Italeng (R), 68′ Karlsson (R), 71′ Karlsson (R)
AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi (dal 64′ Desole), Rossini; Casarini, Figoli (dal 72′ Bagatti), Astrologo, Cecotti; Forapani (dal 46′ Vitale), Puletto (dall’80’ Vaglica); Carcani (dal 64′ Sall). A disposizione: Gasperini, Perta, Gatti, Maggio, Viti, Giva, Nesi, Zarpellon, Montipò. All. Cassani

Renate (3-4-2-1): Avella; Viganò, Motoc, Riviera (dal 75′ Botrini); Dore, Delcarro, Suarez, Kerrigan (dall’88’ Volpi); Anelli (dal 75′ Zalazar), Careccia (dall’88’ Bonetti); Italeng (dal 55′ Karlsson). A disposizione: Bartoccioni, Minotti, Gobbo, Tempre, De Zen, Bonetti, Giraldo, Vassallo, Calì, Mastromonaco. All. Banchieri

Arbitro: Sig. Gallorini sez. Arezzo/ Assistenti: Massari – Tagliafierro/ 4° Ufficiale Sig. Colaninno (Nola)/ Operatore FVS Sig. Posteraro (Verona)
Ammoniti: Forapani (C), Italeng (R), Lombardi (C), Riviera (R), Rossini (C), Desole (C)
Espulsi: /
Recupero: 1′ p.t.; 0’ s.t.

 

Foto: AC Carpi - Daniele Lugli

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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