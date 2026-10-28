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Si riaccendono gli autovelox sulla Carpi-Ravarino

Si riaccendono gli autovelox sulla Carpi-Ravarino

Da venerdì 30 ottobre, in entrambi i sensi di marcia. Erano stati sospesi in attesa di una disciplina organica sull'omologazione

1 minuto di lettura

Torna in funzione da venerdì 30 ottobre l’autovelox sulla strada provinciale 1 Carpi-Ravarino. L’apparecchio di rilevazione della velocità delle auto sarà installato in entrambi i sensi di marcia.
Si tratta delle prime due installazioni nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine, dopo lo spegnimento avvenuto nei mesi scorsi di tutti i sei velox presenti in attesa dell’emanazione, da parte del Governo, di una disciplina organica sull’omologazione, la taratura e le verifiche dei dispositivi per l’accertamento della velocità che è infine entrata in vigore a luglio 2026.
Gradualmente, man mano che verranno terminati i lavori di nuovo posizionamento, saranno reinstallati anche gli altri quattro velox previsti sul territorio.
Gli strumenti di rilevazione della velocità delle auto sono controllati dalla Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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