Incontro pubblico, ad ingresso gratuito, questa sera, al teatro Tempio di Modena, in via Caduti in guerra, dedicato al tema della giustizia come bene comune e fondamento di un'economia orientata al bene collettivo, con uno sguardo rivolto anche alla realtà cittadina.
Al centro della serata il dialogo tra l'autore del libro “Quadretti sparsi sulla giustizia”, l'avvocato penalista Guido Sola, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e Luca Barbari, avvocato e consigliere comunale PD. Il confronto affronterà temi legati al diritto, alla politica del diritto e ai doveri costituzionali, anche alla luce di vicende che hanno interessato la città negli ultimi anni, partendo dal referendum arrivando all'attentato del 16 maggio.
'L'iniziativa - dicono gli organizzatori - si propone di riaffermare il principio secondo cui la giustizia penale non deve essere condizionata da appartenenze politico-partitiche, ma deve mantenere al centro le persone, il rispetto della loro dignità e la tutela dei diritti. Particolare attenzione sarà dedicata al valore del garantismo, inteso come rispetto delle regole sostanziali e processuali, considerato elemento essenziale dello Stato di diritto e della convivenza civile'.
Giustizia, dal referendum all'attentato del 16 maggio: l'avvocato Sola dialoga con Mezzetti e Barbari
Questa sera, al teatro Tempio di Modena, l'avvocato penalista confronterà il suo libro con il sindaco e il consigliere PD
Incontro pubblico, ad ingresso gratuito, questa sera, al teatro Tempio di Modena, in via Caduti in guerra, dedicato al tema della giustizia come bene comune e fondamento di un'economia orientata al bene collettivo, con uno sguardo rivolto anche alla realtà cittadina.
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