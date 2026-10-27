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Bologna, 100 Storie mal-educate di Società Dolce

Bologna, 100 Storie mal-educate di Società Dolce

'Un utile strumento di lavoro non solo per gli educatori, ma anche per coloro che coordinano servizi per persone in condizione di emarginazione'

1 minuto di lettura

Il 3 novembre, alle 14.30, presso l’Aula Magna dell’Università di Bologna, in via Filippo Re 6, Società Dolce presenta il libro '100 Storie mal-educate' pubblicato da Franco Angeli. Il testo raccoglie straordinarie storie lavorative di educatori ed educatrici, ogni giorno a fianco di persone con fragilità ed è stato adottato nel corso di Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale di Unibo. L’iniziativa, accolta in un contesto accademico ha valore formativo e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 'Abbiamo scelto di pubblicare il libro in modalità open access, affinché tutti possano scaricarlo gratuitamente e leggerlo - spiega Società Dolce -. È infatti un utile strumento di lavoro non solo per gli educatori, ma anche per coloro che coordinano servizi per persone in condizione di emarginazione e disagio sociale, che possono trovarvi stimoli e motivazione. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo, per poterci salutare di persona'.

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