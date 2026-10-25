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Soliera, premiati i volontari Avis: festa dei donatori col sindaco

Soliera, premiati i volontari Avis: festa dei donatori col sindaco

Gli oltre cento partecipanti di tutte le età, dai bambini in età scolare agli anziani ultraottantenni, hanno percorso i 3 km di camminata

2 minuti di lettura

Come da tradizione anche per l’edizione 2026 della Fiera “Il Profumo del Mosto Cotto” che si è tenuta a Soliera domenica 18 ottobre, Avis Soliera ha organizzato la camminata non competitiva “La salute vien caminando”, una manifestazione sportiva che vuole coniugare l’attenzione per gli stili di vita salutari e corretti, alla solidarietà ed inclusione. Sono stati infatti 2 i gruppi di camminatori presenti a Soliera che hanno contribuito in maniera decisiva al successo dell’iniziativa: Il Trenino di Colori della Salute e MuoviSoliera. Gli oltre cento partecipanti di tutte le età, dai bambini in età scolare agli anziani ultraottantenni, hanno percorso i 3 km che si sono snodati sui numerosi percorsi pedonali presenti nel comune. Al termine tutti i partecipanti hanno gradito una colazione salutista a base di pane, marmellata e frutta presso il buffet allestito dai volontari di Avis Soliera.

Con i saluti finali, la presidente Avis Soliera Miria Luppi, ha ribadito l’importanza dell’attività fisica da svolgere costantemente a tutte le età e di dover contrastare il problema della sedentarietà.

La giornata è terminata con la premiazione, alla presenza del sindaco Caterina Bagni ed altri rappresentanti delle Istituzioni Locali, di

-9 donatrici e donatori che hanno raggiunto rispettivamente 40 o 50 donazioni in 20 anni di iscrizione all’Avis

-4 donatrici e donatori che hanno raggiunto rispettivamente 60 o 75 donazioni, in 30 anni di iscrizione all’Avis

-9 donatrici e donatori che hanno raggiunto rispettivamente 80 o 100 donazioni, in 40 anni di iscrizione all’Avis

-1 donatore che ha raggiunto le 120 donazioni.

Infine sono stati conferiti gli Oscar del donatore con menzioni speciali a: Andrea Andreoli, Alberto Carbonieri, Gianni Garuti, Giuliano Mantese, Paolo Mattioli, Marco Severi

Foto dell'autore

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