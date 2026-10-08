Soliera, rapina una anziana di 87 anni: arrestato napoletano 47enne

Il 5 ottobre la Polizia di Modena ha arrestato un uomo di 47 anni per rapina aggravata in concorso e lesione personale aggravata ai danni di una anziana signora di 87 anni.

Gli agenti hanno fermato il 47enne, che si aggirava in zona Cittadella manifestando particolare irrequietezza e nervosismo. All’atto dell’identificazione, l’uomo – residente in provincia di Napoli – non forniva valida motivazione in merito alla sua presenza a Modena, rendendo dichiarazioni contradditorie tra loro.

In esito a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi monili in oro, nascosti in una tasca dei pantaloni.

Gli agenti hanno quindi appurato che poco prima a Soliera una anziana signora era stata vittima di una rapina. La donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che gli aveva preannunciato l’arrivo di un collega incaricato di ispezionare l’oro in suo possesso al fine di verificarne l’eventuale corrispondenza con quello oggetto di una rapina in gioielleria. All’arrivo dellìuomo, la donna - intuendo trattarsi di un malintenzionato - aveva tentato di impedirgli di entrare in casa, ma l’uomo l’aveva spinta con violenza facendola rovinare a terra, impossessandosi dei gioielli che la signora aveva posizionato sul tavolo, per poi darsi alla fuga.

I monili in oro trovati nella disponibilità dell’indagato - un girocollo, due bracciali, un paio di orecchini, una medaglia e la fede nuziale – risultavano corrispondere a quelli rubati all’anziana signora nel corso della rapina.

La donna era stata refertata presso il pronto soccorso del locale Policlinico e dimessa con prognosi di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere.