Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, rapina una anziana di 87 anni: arrestato napoletano 47enne

Soliera, rapina una anziana di 87 anni: arrestato napoletano 47enne

Recuperati un girocollo, due bracciali, un paio di orecchini, una medaglia e la fede nuziale

2 minuti di lettura

Il 5 ottobre la Polizia di Modena ha arrestato un uomo di 47 anni per rapina aggravata in concorso e lesione personale aggravata ai danni di una anziana signora di 87 anni.

Gli agenti hanno fermato il 47enne, che si aggirava in zona Cittadella manifestando particolare irrequietezza e nervosismo. All’atto dell’identificazione, l’uomo – residente in provincia di Napoli – non forniva valida motivazione in merito alla sua presenza a Modena, rendendo dichiarazioni contradditorie tra loro.

In esito a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi monili in oro, nascosti in una tasca dei pantaloni.

Gli agenti hanno quindi appurato che poco prima a Soliera una anziana signora era stata vittima di una rapina. La donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che gli aveva preannunciato l’arrivo di un collega incaricato di ispezionare l’oro in suo possesso al fine di verificarne l’eventuale corrispondenza con quello oggetto di una rapina in gioielleria. All’arrivo dellìuomo, la donna - intuendo trattarsi di un malintenzionato - aveva tentato di impedirgli di entrare in casa, ma l’uomo l’aveva spinta con violenza facendola rovinare a terra, impossessandosi dei gioielli che la signora aveva posizionato sul tavolo, per poi darsi alla fuga.

I monili in oro trovati nella disponibilità dell’indagato - un girocollo, due bracciali, un paio di orecchini, una medaglia e la fede nuziale – risultavano corrispondere a quelli rubati all’anziana signora nel corso della rapina.

La donna era stata refertata presso il pronto soccorso del locale Policlinico e dimessa con prognosi di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Soliera e Crevalcore, finto carabinieri ruba in abitazione: arrestato 52enne, ora è ai domiciliari

Soliera e Crevalcore, finto carabinieri ruba in abitazione: arrestato 52enne, ora è ai domiciliari

Attentato di Modena, il Comune di Soliera ha premiato uno dei primi soccorritori

Attentato di Modena, il Comune di Soliera ha premiato uno dei primi soccorritori

Soliera, scontro tra una bicicletta e un'auto: muore 88enne

Soliera, scontro tra una bicicletta e un'auto: muore 88enne

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Articoli Recenti Rigenerazione: a Cavezzo l'ex Casa del custode' diventa Casa dei Giovani

Rigenerazione: a Cavezzo l'ex Casa del custode' diventa Casa dei Giovani

Carpi, sospetto caso di arbovirosi: al via disinfestazione cautelativa: poi l'allarme rientra

Carpi, sospetto caso di arbovirosi: al via disinfestazione cautelativa: poi l'allarme rientra

Posa fibra ottica, troppi disagi: il sindaco di Sassuolo sospende le autorizzazioni

Posa fibra ottica, troppi disagi: il sindaco di Sassuolo sospende le autorizzazioni

Fiorano, 19enne non si ferma all’alt e fugge ad oltre 170 km/h: arrestato

Fiorano, 19enne non si ferma all’alt e fugge ad oltre 170 km/h: arrestato