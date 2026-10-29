Soliera e Limidi, vengono abbattuti tre grandi aceri
Domani l’abbattimento di tre aceri in via Serrasina e via Fratelli Cervi
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