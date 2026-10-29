Soliera e Limidi, vengono abbattuti tre grandi aceri

'In seguito al monitoraggio del patrimonio arboreo e alle verifiche tecniche condotte dall’Ufficio Ambiente, sono state rilevate alcune criticità su alcune alberature del territorio comunale'. Lo fa sapere il Comune di Soliera. 'In particolare, sono stati ritenuti a rischio due aceri in via Serrasina e un acero in via Fratelli Cervi, nella frazione di Limidi. Per ragioni di sicurezza, non essendoci la possibilità di interventi conservativi, i tre alberi verranno rimossi nella giornata di domani, venerdì 30 ottobre'.



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua