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Soliera e Limidi, vengono abbattuti tre grandi aceri

Soliera e Limidi, vengono abbattuti tre grandi aceri

Domani l’abbattimento di tre aceri in via Serrasina e via Fratelli Cervi

1 minuto di lettura
'In seguito al monitoraggio del patrimonio arboreo e alle verifiche tecniche condotte dall’Ufficio Ambiente, sono state rilevate alcune criticità su alcune alberature del territorio comunale'. Lo fa sapere il Comune di Soliera. 'In particolare, sono stati ritenuti a rischio due aceri in via Serrasina e un acero in via Fratelli Cervi, nella frazione di Limidi. Per ragioni di sicurezza, non essendoci la possibilità di interventi conservativi, i tre alberi verranno rimossi nella giornata di domani, venerdì 30 ottobre'.
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