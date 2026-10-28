Rifiuti: da gennaio Maranello passa alla tariffa puntuale

A partire dal 1° gennaio 2027, il servizio per la raccolta dei rifiuti a Maranello passerà dalla Tari e alla Tariffa puntuale (o Tcp): un cambiamento che va a modificare i criteri relativi ai pagamenti, ma che lascia invariato il funzionamento del sistema misto per i conferimenti.per le utenze domestiche riguardano infatti il metodo per calcolare la nuova tariffa e l'introduzione di una soglia numerica annuale di conferimenti per la sola frazione indifferenziata dei rifiuti, che sarà assegnata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.In questo modo, con il passaggio a Tcp la 'bolletta' sarà proporzionata ai reali volumi di rifiuto indifferenziato prodotti da ogni utenza, per una tariffa composta da una quota fissa - che incide sulla cifra finale per il 36% e si basa sulla superficie dell'abitazione - e da una quota variabile (il 64%) legata al rispetto della soglia numerica indicata per i conferimenti annuali di indifferenziata.

Dalle prime simulazioni effettuate sulle situazioni residenziali - con il presupposto che la soglia annuale per l'indifferenziata non venga superata - emerge che per una piccola percentuale di cittadini la nuova tariffa per il 2027 equivarrà sostanzialmente alla Tari 2026, mentre per gran parte delle famigliela Tcp risulterà fin da subito inferiore all'ultima Tari.Ci sarà anche la possibilità di superare la soglia annuale assegnata, effettuando conferimenti extra di indifferenziata che avranno un costo standard, ma ogni famiglia alle prese con pannolini o pannoloni avrà a disposizione una quota aggiuntiva di conferimenti per l'indifferenziata. Nel caso dei pannoloni occorrerà inviare una richiesta al gestore per attestare l'esigenza del proprio familiare, mentre per i pannolini la quota bonus di conferimenti verrà assegnata automaticamente dal gestore per tutti i bimbi, entro i 3 anni di età, presenti nelle stato di famiglia.

Per le utenze non domestiche - aziende, uffici, stabilimenti produttivi e attività commerciali - il calcolo della nuova tariffa sarà ancora più puntuale e flessibile: la cifra finale verrà infatti modulata caso per caso, in linea con i volumi di indifferenziata effettivamente prodotti, che variano soprattutto in base al tipo di attività. Sono già in corso le azioni di tutoraggio da parte del gestore, che per ogni situazione sta valutando insieme agli utenti le specifiche esigenze, in termini di quantità previste di rifiuti indifferenziati prodotti nel corso di un anno. Dall'esito di questo monitoraggio si arriverà dunque a definire, per ogni attività, una stima di conferimenti indifferenziati, dalla quale deriverà poi il calcolo della tariffa annuale.

accompagnata da materiale informativo che illustra in modo semplice tutte le novità relative alla Tcp, che non verrà più pagata tramite il Comune, ma direttamente ad Hera, con 'bolletta' ordinaria: la prima rata per il 2027 sarà richiesta nel mese di luglio.Inoltre, entro metà dicembre si terranno a Maranello due assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza: per l'occasione i funzionari Hera, affiancati dagli amministratori comunali, descriveranno in ogni dettaglio il passaggio alla tariffa puntuale e risponderanno alle domande dei cittadini su ogni aspetto.L'Ufficio Ambiente (tel. 0536-240070, e-mail 'ambiente@comune.maranello.mo.it') e l'Ufficio Tributi del Comune (tel. 0536-240122, e-mail 'tributi@comune.maranello.mo.it') sono comunque disponibili per qualunque chiarimento o informazione inerente alla Tcp.

'Con il passaggio alla tariffa puntuale - spiega Elisabetta Marsigliante, Assessore all'Ambiente - il sistema misto di raccolta dei rifiuti attivo a Maranello diventa più equo, perché la tariffa sarà basata sulla produzione effettiva di indifferenziata di ogni nucleo familiare o attività. Inoltre questa transizione, oltre a stimolare ulteriormente a differenziare meglio i propri rifiuti, ci sta anche consentendo di individuare situazioni irregolari ancora presenti sul territorio, tra chi non ha pagato regolarmente la Tari e chi non ha nemmeno ritirato la Carla Smeraldo.Ad ogni modo da parte dell'Amministrazione resta la massima disponibilità ad accompagnare la cittadinanza in questo percorso, anche incontrando i singoli cittadini nel caso ci sia una criticità da risolvere o un dubbio da sciogliere'.