Raccolta volontaria rifiuti: cittadini attivi contro degrado e incivilità

Una mattinata all'insegna del senso civico e della cura del territorio. Nella giornata di sabato 3 ottobre, un gruppo di residenti attivi dei Quartieri 3 e 4 si è rimboccato le maniche per un intervento straordinario di pulizia e decoro urbano, concentrandosi in alcune aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.I volontari hanno setacciato palmo a palmo i fossati e i margini stradali di via Chiesa Saliceta San Giuliano e di Stradello della Stazione, bonificando inoltre un tratto della pista ciclabile di Stradello San Giuliano e l'intera area del parcheggio della Polisportiva Saliceta San Giuliano.Il bilancio finale dell'operazione fotografa una realtà preoccupante: in poche ore sono stati riempiti ben 36 sacchi di immondizia varia, a cui si aggiunge il recupero di numerosi oggetti ingombranti. Tra i rifiuti più frequenti spiccano centinaia di bottiglie di vetro e plastica, lattine, cartacce e una quantità indefinita di mozziconi di sigaretta, ormai capillarmente diffusi lungo i bordi delle strade.Al termine della raccolta, i cittadini hanno provveduto a segnalare i cumuli di materiale a Hera tramite l’applicazione 'Il Rifiutologo', richiedendo l'intervento tempestivo dei servizi ambientali per il ritiro e il corretto smaltimento di quanto recuperato.L'iniziativa, pur avendo restituito decoro a una fetta importante della periferia cittadina, porta con sé l'amaro sfogo dei partecipanti nei confronti di chi continua a non rispettare l'ambiente comune.I residenti segnalano infatti un aumento costante di comportamenti incivili, caratterizzati dal lancio di sacchetti di pattume e oggetti dismessi direttamente dalle auto o nei canali di scolo.La squadra di volontari che ha reso possibile l'intervento era composta Kerstine, Marina, Federica, Franca, Maria, Paola, Teresa, Simona, Ennio, Cinzia, Angelo e Manuela. Il loro esempio dimostra come la collaborazione attiva possa fare la differenza, nell'auspicio che una maggiore educazione civica ponga fine a questi ripetuti episodi di degrado.