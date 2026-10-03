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Raccolta volontaria rifiuti: cittadini attivi contro degrado e incivilità

Raccolta volontaria rifiuti: cittadini attivi contro degrado e incivilità

Cittadini volontari hanno ripulito fossati e strade nei quartieri 3 e 4. Raccolti 36 sacchi di rifiuti e diversi ingombranti

2 minuti di lettura
Una mattinata all'insegna del senso civico e della cura del territorio. Nella giornata di sabato 3 ottobre, un gruppo di residenti attivi dei Quartieri 3 e 4 si è rimboccato le maniche per un intervento straordinario di pulizia e decoro urbano, concentrandosi in alcune aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
I volontari hanno setacciato palmo a palmo i fossati e i margini stradali di via Chiesa Saliceta San Giuliano e di Stradello della Stazione, bonificando inoltre un tratto della pista ciclabile di Stradello San Giuliano e l'intera area del parcheggio della Polisportiva Saliceta San Giuliano.
Il bilancio finale dell'operazione fotografa una realtà preoccupante: in poche ore sono stati riempiti ben 36 sacchi di immondizia varia, a cui si aggiunge il recupero di numerosi oggetti ingombranti. Tra i rifiuti più frequenti spiccano centinaia di bottiglie di vetro e plastica, lattine, cartacce e una quantità indefinita di mozziconi di sigaretta, ormai capillarmente diffusi lungo i bordi delle strade.
Al termine della raccolta, i cittadini hanno provveduto a segnalare i cumuli di materiale a Hera tramite l’applicazione 'Il Rifiutologo', richiedendo l'intervento tempestivo dei servizi ambientali per il ritiro e il corretto smaltimento di quanto recuperato.
L'iniziativa, pur avendo restituito decoro a una fetta importante della periferia cittadina, porta con sé l'amaro sfogo dei partecipanti nei confronti di chi continua a non rispettare l'ambiente comune.
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I residenti segnalano infatti un aumento costante di comportamenti incivili, caratterizzati dal lancio di sacchetti di pattume e oggetti dismessi direttamente dalle auto o nei canali di scolo.
La squadra di volontari che ha reso possibile l'intervento era composta Kerstine, Marina, Federica, Franca, Maria, Paola, Teresa, Simona, Ennio, Cinzia, Angelo e Manuela. Il loro esempio dimostra come la collaborazione attiva possa fare la differenza, nell'auspicio che una maggiore educazione civica ponga fine a questi ripetuti episodi di degrado.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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