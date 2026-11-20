Con l'accensione delle luminarie alle 16.30 di oggi, venerdì 20 novembre, il centro storico di Modena si è illuminato con i colori e le atmosfere del Natale. Una stagione natalizia che parte con 35 giorni di anticipo e che si dilaterà per tutto gennaio.

Il tradizionale corteo inaugurale, aperto dai saluti del sindaco, ha preso il via alle 17.30 da Piazza Grande, dove il saluto del sindaco Massimo Mezzetti, il taglio del nastro e l'accensione di un nuovo videomapping sulle facciate dei palazzi della piazza hanno dato ufficialmente il via al percorso natalizio attraverso le principali piazze della città.

Da Piazza Grande il corteo, accompagnato dalla Banda cittadina "A. Ferri", ha raggiunto piazza XX Settembre, dove si trova il Villaggio di Natale, per assistere all'accensione del grande albero su via Albinelli, per poi proseguire in piazza Torre, dove è stato illuminato un ulteriore abete. Il percorso ha quindi attraversato piazza Mazzini per raggiungere piazza Roma, dove, dopo l'accensione dell'albero, le autorità hanno visitato la stazione del trenino natalizio e sono salite a bordo per un giro attraverso le vie del centro.

Il corteo è quindi proseguito lungo via Cesare Battisti e via Emilia, costeggiando il Palazzo dei Musei illuminato in Largo Porta Sant'Agostino, per poi attraversare via Berengario e via Bono da Nonantola, fino a raggiungere il Novi Sad. Qui, tra la pista di pattinaggio sul ghiaccio e l'accensione di un nuovo videomapping sulle facciate del Foro Boario, si è concluso il percorso, dando ufficialmente il benvenuto al Natale modenese.