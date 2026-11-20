Un importante incontro con le parti sociali e il Terzo settore si è tenuto ieri nella sala Formazione al secondo piano del palazzo Comunale di Modena. Oggetto: il bilancio di previsione 2027-2029. Al vertice era presente il sindaco Mezzetti e buona parte della giunta comunale. Ai rappresentanti di associazioni, sindacati, volontariato e ordini professionali è stata consegnata una relazione di 12 pagine con i punti essenziali del bilancio che la giunta è intenzionata a varare, un progetto sintetizzato da una serie di slide che La Pressa è in grado di pubblicare integralmente.

LE SLIDE PRESENTATE IERI ALLE PARTI SOCIALI

Tra le ipotesi sul tavolo spicca l’imposta di soggiorno, con l’idea di intervenire sulle locazioni brevi e sull’extra-alberghiero per riequilibrare l’ospitalità e sostenere cultura, turismo e qualità urbana. Come viene messo nero su bianco nel documento di accompagnamento, l’obiettivo è "valutare un incremento di almeno un euro per notte dell’imposta di soggiorno, concentrato esclusivamente sulle locazioni brevi e sulle altre strutture extraalberghiere. Sarebbe una scelta di maggiore equità tra le diverse forme di ospitalità, considerando che gli alberghi producono ricadute più strutturate e continuative in termini di occupazione, servizi e sviluppo economico locale e sono meno esposti alle dinamiche speculative che possono generare le locazioni brevi, anche in termini urbanistici e di gentrificazione. Un euro in più avrebbe un’incidenza minima sul costo del soggiorno e potrebbe produrre alcune centinaia di migliaia di euro. Anche questa non è una decisione già assunta. Con gli uffici dovremo verificare il gettito atteso e le diverse tipologie ricettive. Le maggiori entrate potrebbero essere destinate, nel rispetto dei vincoli di legge, alle politiche culturali e turistiche, all’accoglienza, alla promozione e alla qualità urbana, liberando così risorse correnti da destinare ad altri settori del bilancio maggiormente sotto pressione, senza gravare sulle famiglie modenesi".

Sul bilancio 2027-2029 si parte da un disallineamento iniziale di 13 milioni di euro tra entrate e spese, colmato con accantonamenti riallineati, riclassificazioni verso gli investimenti per acquisti software e manutenzioni, cronoprogrammi realistici e verifiche congiunte. Dalla giunta arriva comunque la promessa di nessun taglio lineare o riduzione di servizi, né blocco assunzioni (con tempi realistici per turnover e prese di servizio); per l’energia la previsione è di quasi 4 milioni di maggior costo.

"L'energia ha rappresentato una delle tensioni più pesanti: rispetto a una spesa ordinaria di circa 7 milioni di euro, la previsione per il 2027 si avvicina agli 11 milioni. Il maggiore fabbisogno è stato considerato nella sua interezza dentro la manovra e assorbito senza scaricarlo sui servizi".

Tasse e tariffe restano sostanzialmente ferme, senza manovre generalizzate sulle famiglie, salvo ritocchi marginali su permessi giornalieri Ztl, servizi demografici e sale comunali. La spesa in conto capitale programmata è di 64,2 milioni di euro (61,68 milioni di nuova programmazione), con un accordo quadro da 10 milioni per manutenzioni diffuse (scuole, verde, edifici, sport, strade, spazi pubblici) e 800 mila euro per l’hub urbano.

G.Leo.