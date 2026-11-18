Questa mattina gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno portato a termine un intervento di bonifica del territorio nel comune di Nonantola. L’intervento è avvenuto presso un’abitazione disabitata a seguito della segnalazione del nipote del proprietario deceduto che entrato in possesso dell’immobile ha rinvenuto oltre a munizionamento e armi del secondo conflitto mondiale anche tre bombe a mano nella fattispecie, due Breda mod. 35 e una O.T.O. mod. 35.

I militari dell'Esercito, supportati dai Carabinieri di Nonantola, hanno provveduto a mettere in sicurezza gli ordigni bellici per poi procedere al brillamento in un’area idonea limitrofa. Il supporto sanitario è stato garantito per l'intera durata dell’operazione dal corpo militare della Croce Rossa Italiana.

Nel dare notizia dell'intervento il Genio Pontieri ha voluto ricordare che, in caso di rinvenimento di oggetti sospetti o presunti tali, è fondamentale non toccarli né spostarli dal punto di ritrovamento. Data l'elevata pericolosità, si raccomanda di segnalare immediatamente la scoperta alle Forze dell'Ordine per permettere l'intervento di bonifica in totale sicurezza.