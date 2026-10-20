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'Nonantola, la Croce Blu si autofinanzia ma l'evento è targato Pd'

'Nonantola, la Croce Blu si autofinanzia ma l'evento è targato Pd'

'La Croce Blu non appartiene ai partiti, ma alla comunità. Proprio per questo, le iniziative di raccolta fondi dovrebbero essere caratterizzate da trasparenza'

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'A Nonantola la Croce Blu, organizza una cena di autofinanziamento distribuendo un volantino dell'evento dove si riporta il menù all’ombra del simbolo del PD. Il volontariato, si sa non dovrebbe avere colore politico. Questa iniziativa di autofinanziamento della Croce Blu ci pone al centro di una riflessione sull’opportunità di accostare il simbolo di un partito politico a un’associazione di volontariato che opera al servizio dell’intera comunità'. A sottolineare il caso è Lodovica Boni della Lega Nonantola.
'Un volantino che solleva perplessità, non è opportuno, infatti, associare l’immagine di un partito politico a un’associazione che, rappresenta tutti i cittadini. Concetto richiamato anche dallo stesso statuto. La Croce Blu non appartiene ai partiti, ma all’intera comunità. Proprio per questo, le iniziative di raccolta fondi dovrebbero essere caratterizzate dalla massima trasparenza e da un’immagine di piena autonomia rispetto a qualsiasi schieramento politico. Non è la prima volta che succede e forse non sarà nemmeno l'ultima, ma di sicuro sarà sempre non opportuno' - chiude la Boni.

'Le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza sono un patrimonio di tutta la comunità, non di una singola parte politica'. È quanto aggiunge Antonio Grella, consigliere comunale del Centrodestra (Forza Italia) a Nonantola.
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​'La Croce Blu e le realtà sanitarie e assistenziali del nostro territorio svolgono un lavoro fondamentale ed encomiabile a favore di tutti i cittadini, senza distinzione di colore politico - prosegue Grella -. Proprio per la nobiltà della causa e per il rispetto che si deve a tutti i volontari e ai cittadini che le sostengono, riteniamo che sia inopportuno affiancare i simboli di un partito politico alle iniziative di queste strutture. Le associazioni devono restare rigorosamente ed effettivamente apartitiche'.
​'Partiti e istituzioni hanno il dovere di sostenere il terzo settore con trasparenza e rispetto, senza appropriarsi di cause comuni o trasformarle in vetrine di parte. È fondamentale tutelare l'indipendenza e la neutralità delle nostre eccellenze locali, affinché ogni cittadino possa continuare a sentirsi rappresentato e unito a sostegno del bene comune', conclude il consigliere di Forza Italia.
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