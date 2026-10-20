'Nonantola, la Croce Blu si autofinanzia ma l'evento è targato Pd'

'Un volantino che solleva perplessità, non è opportuno, infatti, associare l’immagine di un partito politico a un’associazione che, rappresenta tutti i cittadini. Concetto richiamato anche dallo stesso statuto. La Croce Blu non appartiene ai partiti, ma all’intera comunità. Proprio per questo, le iniziative di raccolta fondi dovrebbero essere caratterizzate dalla massima trasparenza e da un’immagine di piena autonomia rispetto a qualsiasi schieramento politico. Non è la prima volta che succede e forse non sarà nemmeno l'ultima, ma di sicuro sarà sempre non opportuno' - chiude la Boni.
'Le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza sono un patrimonio di tutta la comunità, non di una singola parte politica'. È quanto aggiunge Antonio Grella, consigliere comunale del Centrodestra (Forza Italia) a Nonantola.
'La Croce Blu e le realtà sanitarie e assistenziali del nostro territorio svolgono un lavoro fondamentale ed encomiabile a favore di tutti i cittadini, senza distinzione di colore politico - prosegue Grella -. Proprio per la nobiltà della causa e per il rispetto che si deve a tutti i volontari e ai cittadini che le sostengono, riteniamo che sia inopportuno affiancare i simboli di un partito politico alle iniziative di queste strutture. Le associazioni devono restare rigorosamente ed effettivamente apartitiche'.
'Partiti e istituzioni hanno il dovere di sostenere il terzo settore con trasparenza e rispetto, senza appropriarsi di cause comuni o trasformarle in vetrine di parte. È fondamentale tutelare l'indipendenza e la neutralità delle nostre eccellenze locali, affinché ogni cittadino possa continuare a sentirsi rappresentato e unito a sostegno del bene comune', conclude il consigliere di Forza Italia.