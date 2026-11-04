Nonantola, arancia meccanica ai danni di un ventenne: arrestato rapinatore

Ieri mattina, a Nonantola, i cabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per rapina in concorso, lesioni personali aggravate e ricettazione continuata. L'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altro reato, è accusato di essere uno degli autori di una rapina commessa ad agosto 2025, ai danni di un giovane di 20 anni al quale, con violenza e minaccia, era stata sottratta una collanina con crocifisso in oro.

La vittima era stata condotta in un casale abbandonato, poi immobilizzata con l’utilizzo del nastro adesivo e, infine, picchiata con calci e pugni. Le indagini hanno consentito di ricostruire come l'uomo nel periodo ricompreso tra gennaio ed agosto 2025, aveva ricevuto e venduto presso diversi esercizi 'compro oro' del capoluogo modenese numerosi monili risultati rubati, percependo in cambio della vendita una somma di circa 15.000 euro.