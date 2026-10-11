Fratelli d'Italia perde pezzi: il capogruppo a Nonantola Antonio Grella sbatte la porta

'Intendo annunciare le mie dimissioni da capogruppo di Fratelli d’Italia a Nonantola e la mia uscita dal partito. Negli ultimi giorni è venuta meno la fiducia reciproca e, quando non si condivide più la stessa visione, ritengo sia corretto ed onesto non proseguire insieme. Ho quindi preso la decisione di cogliere questa opportunità per continuare il mio percorso all'interno del Gruppo Misto, con l'obiettivo prioritario di portare avanti le istanze e le richieste di tutte le persone che in questi anni si sono rivolte a me con fiducia'. Con queste parole Antonio Grella lascia Fdi. Un addio pesante per il partito guidato in Regione da Michele Barcaiuolo: Grella oltre che capogruppo dallo scorso anno era anche coordinatore del partito a Nonantola.

'​Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno condiviso con me questo viaggio e a cui non ho mai fatto mancare il mio supporto. Sono una persona educata e rispettosa, e ho sempre messo Nonantola al primo posto. È proprio per questo che continuerò a fare un'opposizione seria, leale e rigorosa. So che questa scelta potrà scontentare qualcuno, ma per me il bene del nostro territorio viene prima di ogni altra cosa: le questioni cruciali come la nuova caserma, la sicurezza idraulica e tutte le iniziative avviate per la nostra comunità continueranno a essere la mia priorità, e le porterò avanti con la stessa determinazione. ​Dirsi arrivederci non è mai facile, ma è arrivato il momento di riprendersi un po' di libertà e guardare avanti con nuova energia'.

