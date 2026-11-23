"Rimaniamo basiti dalla replica del sindaco Mezzetti che, giocando con le parole, tenta di strumentalizzare le nostre dichiarazioni, ignorando una realtà che appare ormai evidente. Non occorre essere scienziati per leggere delle slide e comprenderne il contenuto. I documenti parlano chiaramente di un CAU, quel Centro di Assistenza e Urgenza che sappiamo benissimo essere già presente da due anni e che, a differenza di un vero Pronto soccorso, sarebbe l'unico presidio destinato a rimanere secondo quanto riportato nelle slide". Così Luca Negrini ed Elisa Rossini, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, replicano al sindaco.

"La verità è molto semplice: un ospedale al quale vengono sottratte l'emergenza-urgenza, la grande traumatologia e l'emergenza chirurgica, trasferendole a Baggiovara, non può essere considerato lo stesso ospedale che conosciamo oggi. Con buona pace del sindaco, che anziché cimentarsi nel gioco delle tre carte dovrebbe preoccuparsi di difendere concretamente il Policlinico cittadino. Perché un ospedale progressivamente svuotato delle sue funzioni fondamentali è un ospedale destinato, nei fatti, a perdere la propria identità e centralità, indipendentemente dal fatto che qualcuno continui a sostenere che non verrà chiuso".

"Spostare l'emergenza chirurgica significa decidere del futuro dell'assistenza sanitaria dei modenesi senza averli realmente interpellati. Per noi è inaccettabile. Invitiamo inoltre il primo cittadino a verificare attentamente la funzionalità dei CAU, che a nostro giudizio rappresentano l'ennesima scelta discutibile in termini di spesa sanitaria e che non possono minimamente garantire le prestazioni e la complessità assistenziale di un ospedale dotato di un Pronto soccorso pienamente operativo. Pensare di sostituire quest'ultimo con un CAU significa confondere due servizi profondamente diversi per funzioni, competenze e capacità di risposta".

"La slide da noi evidenziata dimostra chiaramente quale sia l'indirizzo previsto per il Policlinico e quella successiva conferma ulteriormente l'assenza di un Pronto soccorso nella configurazione prospettata. Continuare a rassicurare i cittadini sostenendo che nessuno voglia chiudere il Policlinico, omettendo però di spiegare quali reparti e quali funzioni verranno trasferiti, significa nascondere dietro un gioco di parole un progressivo depotenziamento. Un comportamento che riteniamo intollerabile, soprattutto quando si parla del diritto alla salute - aggiunge Fdi -. Ricordiamo infine al sindaco Mezzetti che, più che annunciare generici percorsi partecipativi, occorrerebbe organizzare vere assemblee pubbliche, aperte ai cittadini, nelle quali ascoltare direttamente le loro esigenze, le loro preoccupazioni e le loro richieste. Su questo tema il primo cittadino continua a sottrarsi a un confronto pubblico diretto. I modenesi non hanno bisogno di rassicurazioni costruite sulle parole, ma di risposte precise sul futuro del loro ospedale. Il problema non è se sulla facciata continuerà a esserci scritto "Ospedale", ma quali servizi e quali funzioni resteranno realmente al suo interno. Pretendiamo onestà e trasparenza nei confronti dei modenesi, anche se, alla luce dei documenti presentati, appare sempre più evidente che le decisioni sul futuro del Policlinico siano già state prese. Se così fosse, si abbia almeno il coraggio di dirlo apertamente, senza continuare a nascondersi dietro rassicurazioni prive di fondamento e giochi di parole", concludono Negrini e Rossini.