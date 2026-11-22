A nome del governo italiano ho illustrato a suo tempo al Parlamento come sia stato ormai definitivamente accertato che gli 81 morti del DC9 nei cieli di Ustica nel 1980 siano stati vittime di una bomba esplosa nella toilette di bordo.

Proprio lo scorso mese la Magistratura, su richiesta della Presidente della Associazione per la Verita' su Ustica Giuliana Cavazza, che ha perso la madre in quella tragedia, ha deciso di non archiviare le indagini per identificare chi collocò la bomba a bordo e la destinazione di 160 milioni di euro di risarcimento che si aggiungono ai 100 di indennizzo sino ad oggi già giustamente liquidati ai famigliari delle vittime come vitalizio.

Proprio per questo ho formalmente notificato giovedì al funzionario di turno della RAI, che è la TV pubblica, l' anomalia di aver ripetutamente trasmesso , in occasione dell scomparsa di Corrado Augias, la famosa telefonata a Telefono Giallo nella quale un anonimo raccontava la fantasiosa teoria, sconfessata a tutti i livelli, di una battaglia aerea e del Dc 9 abbattuto da un missile.

Solo a Bologna c'è chi ancora sostiene questa favola, mentre il governo Meloni ha tolto il segreto di Stato su quanto avvenuto quella sera, riconducibile come le stragi di Fiumicino del 1973 e 1985 e la morte del piccolo Tache' a Roma nel 1981 al terrorismo di matrice palestinese.

Lo stesso terrorismo che e' costato una donna uccisa ed una con le gambe amputate a Modena, l' ' attentato al gay pride di Berlino ed altri in Europa e contro il quale è necessario tenere alta la guardia senza rilanciare infondate e surreali accuse non verso i nostri dichiarati nemici ma verso i nostri alleati americani e francesi, proprio nel momento in cui si richiede la massima solidarieta' dei paesi Nato contro le minacce esterne.

Carlo Giovanardi