A tre mesi dalle prime autorizzazioni sui subappalti legate al maxi-appalto per illuminazione pubblica e semafori vinto da Edison su Hera Luce — sul quale si sono accesi i riflettori anche in estate anche a fronte delle segnalazioni sui malfunzionamenti degli impianti cittadini — arriva un nuovo passaggio amministrativo del Comune di Modena. Con la determinazione dirigenziale 3096/2026 del 20 novembre (a firma della dirigente delegata Sara Bosoni), l'amministrazione ha dato il via libera all'integrazione del subappalto affidato da Edison Next Government alla società La Semaforica srl di Padova.

La scadenza del contratto di subappalto, inizialmente fissata al 31 ottobre, viene prorogata al 31 gennaio 2027, mentre l'importo complessivo presunto sale da poco più di 40.480 euro a 70.841 euro (compresi 2.125 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con un incremento di 30.360 euro che rientra nella quota del 4% dichiarata in sede di gara per i servizi di manutenzione di impianti di segnalazione.

In particolare la determina chiarisce che l'indicazione della "manutenzione ordinaria" degli impianti semaforici nell'oggetto originario del subappalto a La Semaforica era dovuta a un refuso: quell'attività non è mai stata in carico all'azienda padovana, essendo affidata alla modenese Zeta Service srl.

Con il nuovo addendum, l'oggetto del contratto per La Semaforica viene quindi circoscritto agli "Interventi in campo sui regolatori semaforici e teleassistenza da remoto" sugli impianti del Comune di Modena, confermando consistenze indicative pari a 141 impianti con intervento in campo e 91 impianti in teleassistenza da remoto, a prezzi unitari invariati.