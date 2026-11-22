Il conto alla rovescia per il Capodanno al Parco Novi Sad con Daniele Silvestri e Radio Bruno — già annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale — ha ora anche il suo tassello amministrativo e contabile. Con la determinazione dirigenziale 3026 del 17 novembre, il Comune di Modena ha formalizzato l'affidamento diretto dell'organizzazione dell'evento all'agenzia modenese Studio's Programmazione Spettacolo srl, per un importo complessivo di 118.340 euro Iva inclusa.

L'atto porta la firma del dirigente del Settore Cultura, Promozione della Città e Centro Storico e Responsabile Unico del Progetto Giovanni Bertugli. Nelle carte del 17 novembre il nome del cantautore non compariva ancora nero su bianco — si parlava genericamente di "un cantautore italiano di rilievo nazionale" e della scheda tecnica fornita dall'Agenzia dell'Artista — ma la cornice era già ben definita: portare la festa gratuita della notte tra il 31 dicembre 2026 e il 1° gennaio 2027 al Parco Novi Sad, nell'ottica di "valorizzare il quadrangolare Sant'Agostino come polo culturale e turistico e di continuare a investire su un'area che l'amministrazione punta a rilanciare".

Sul piano procedurale, il Comune ha scelto l'affidamento diretto tramite trattativa sul portale Mepa di Consip, come consentito dal Codice dei contratti per i servizi sotto i 140.000 euro. L'offerta accettata è di 97.000 euro di imponibile più 21.340 euro di Iva al 22%.

A Studio's spetta l'intera macchina organizzativa e tecnica della serata, dal montaggio e smontaggio di palco, luci, audio, impianti elettrici e camerini all'ospitalità di artista, band e staff, fino all'apertura e chiusura con il DJ set. A questo si aggiunge ovviamente la parte burocratica e di sicurezza. Per tutto il periodo dell'iniziativa — compresi allestimenti, disallestimenti, pulizia e promozione — l'area sarà concessa in esenzione dal canone unico patrimoniale, poiché il Comune riveste la qualifica di organizzatore dell'occupazione.

Anche la copertura economica racconta come viene costruita una serata di questo tipo nei conti dell'ente. La quota più consistente, pari a 63.658,40 euro, arriva da risorse autofinanziate su mezzi correnti. Altri 31.249 euro provengono invece dall'avanzo vincolato del 2025 legato all'imposta di soggiorno, mentre i restanti 23.432,60 euro sono agganciati al contributo della Fondazione di Modena per il progetto Modena Città Festival 2026.

Nella foto Leonello Viale di Radio Bruno, Marcella Pelati di Studio's, Massimo Mezzetti, l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e Silvana Borsari, consigliere di amministrazione della Fondazione di Modena