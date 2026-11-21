A sei mesi dall'attentato del 16 maggio che provocò un morto e numerosi feriti nel cuore della città, il tema del terrorismo e della sicurezza urbana è tornato al centro del dibattito pubblico con il convegno 'Prevenire l'impensabile. Terrorismo, sicurezza urbana e protezione delle nostre città', organizzato dalla Lega Modena alla Palazzina Pucci.

L'iniziativa si è aperta con i saluti della coordinatrice cittadina della Lega, Caterina Bedostri, ed è stata introdotta dal capogruppo leghista in Consiglio comunale Giovanni Bertoldi. A moderare il confronto è stato il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.

Tra i relatori sono intervenuti l'europarlamentare e capodelegazione della Lega al Parlamento europeo Paolo Borchia, il responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Gianni Tonelli, l'esperto di antiterrorismo Alessandro Zanasi e l'esperto di infrastrutture per la sicurezza Emanuele Imberti.

Proprio il caso Modena e la recente decisione della Direzione distrettuale antiterrorismo di Bologna di non contestare l'aggravante del terrorismo hanno rappresentato il punto di partenza del confronto. Una decisione contestata dagli esponenti della Lega e che ha fatto da sfondo alle riflessioni degli esperti chiamati ad analizzare le trasformazioni del fenomeno terroristico.

Tra gli interventi più attesi quello di Alessandro Zanasi, che ha concentrato la sua analisi sull'evoluzione delle minacce contemporanee e sui limiti delle categorie utilizzate fino ad oggi per classificare il terrorismo. Secondo l'esperto, il modello tradizionale che riconduce gli attentati esclusivamente a organizzazioni strutturate e a ideologie chiaramente identificabili non è più sufficiente per interpretare

molti degli episodi che si verificano oggi in Europa.

'Quando parliamo di terrorismo entriamo in una palude di definizioni', ha spiegato Zanasi, ricordando come le definizioni adottate dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea siano più ampie rispetto a quella prevista dalla normativa italiana. Un aspetto che incide direttamente anche sul dibattito relativo all'attacco del 16 maggio.

L'esperto ha illustrato come negli ultimi vent'anni il terrorismo abbia subito profonde trasformazioni. Se dopo l'attacco alle Torri Gemelle la principale minaccia era rappresentata da organizzazioni strutturate come Al Qaeda e successivamente dall'Isis, oggi si assiste sempre più spesso ad azioni compiute da soggetti isolati che non appartengono formalmente a gruppi terroristici ma che ne assorbono linguaggi, suggestioni e modalità operative.

'Il terrorismo contemporaneo è sempre più quello dei lupi solitari', ha spiegato Zanasi. Attacchi compiuti da individui che agiscono da soli, utilizzando mezzi facilmente reperibili come automobili, furgoni, coltelli o esplosivi artigianali. Un fenomeno che, secondo l'esperto, è cresciuto parallelamente alla diffusione di internet e delle nuove tecnologie.

La radicalizzazione, infatti, non avviene più principalmente nei luoghi fisici o all'interno di organizzazioni clandestine, ma sempre più spesso online. 'La mobilitazione attraverso internet è diventata il principale mezzo per ispirare e rendere possibile attività terroristiche in Occidente', ha osservato Zanasi, sottolineando come oggi un soggetto possa costruire da solo il proprio percorso di radicalizzazione attraverso social network, forum, video e contenuti estremisti diffusi sul web.

Secondo l'analisi proposta dall'esperto, è proprio questo processo di virtualizzazione della radicalizzazione ad aver favorito la crescita dei cosiddetti 'lone wolf', soggetti che non necessitano più di una rete organizzata per passare all'azione.

Richiamando il caso di Modena, Zanasi ha ricordato come l'autore dell'attacco presentasse problematiche psichiatriche e l'assenza di collegamenti terroristici accertati. Elementi che, secondo l'esperto, non escludono però la necessità di una riflessione più ampia sul fenomeno.

'Tra il 2014 e il 2026 oltre il 60% dei casi registrati in Europa ha riguardato autori che avevano una diagnosi psichiatrica o una storia di crisi della salute mentale', ha evidenziato. Attacchi che molto spesso vengono compiuti da soggetti isolati, con fragilità personali o psicologiche, che utilizzano mezzi semplici come veicoli o armi da taglio e che non sempre presentano affiliazioni dirette ad organizzazioni terroristiche riconosciute.

È in questo contesto che Zanasi ha parlato dell'esistenza di una 'zona grigia' tra terrorismo politicamente motivato e forme di violenza estrema alimentate da vulnerabilità personali, radicalizzazione digitale e percorsi individuali spesso difficili da individuare preventivamente.

'Molte delle convinzioni tradizionali sul terrorismo devono essere aggiornate', ha spiegato, sottolineando come i percorsi di radicalizzazione siano oggi più rapidi, meno visibili e sempre più influenzati dalle nuove tecnologie e, in prospettiva, anche dall'intelligenza artificiale.

Nel dibattito è intervenuto anche Gianni Tonelli, che ha espresso una posizione netta riguardo all'attacco del 16 maggio. Secondo il responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega, l'episodio modenese deve essere considerato a tutti gli effetti un attentato terroristico di matrice islamica.

Sulla stessa vicenda si è soffermato anche Paolo Borchia, che ha commentato la decisione della Dda di Bologna di non contestare l'aggravante del terrorismo. 'Le decisioni della magistratura vanno sempre rispettate, ma riteniamo che gli elementi per valutare questo drammatico episodio come legato al terrorismo ci fossero tutti', ha affermato l'europarlamentare.

Per Borchia il rischio è quello di minimizzare un fenomeno che, al contrario, richiede attenzione e strumenti adeguati di prevenzione. Da qui il richiamo alla necessità di rafforzare le attività di intelligence, il controllo dei processi di radicalizzazione e il contrasto a quelle situazioni che possono favorire l'emergere di minacce per la sicurezza.