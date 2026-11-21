Esaminando i documenti ufficiali della Ctss (Conferenza Territoriale Socio Sanitaria) di Modena, discussi dal febbraio ad ottobre, non emerge, almeno nei termini descritti soltanto di recente dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, alcun riferimento su una discussione e tantomeno una presentazione specifica per il futuro di Policlinico e Baggiovara. Il sindaco, interpellato direttamente sul punto, in considerazione del fatto che pur chiuse anche alla stampa avevamo seguito tutte le riunioni e non ci risultava una discussione di merito sul punto, ci aveva risposto che in realtà il piano Policlinico era già stato oggetto della conferenza dal febbraio e che se non era emerso era solo per il fatto che ciò che pubblicamente era emerso non comprendeva tutti gli aspetti della discussione.

Elemento che ci è servito per ribadire allo stesso sindaco e presidente della Ctss l'opportunità di fare seguire quantomeno alla stampa, l'intera seduta della conferenza. Cosa che è stata garantita per la prossima riunione della Conferenza stessa, in cui il piano di ridimensionamento del Policlinico a presidio per la media e bassa soglia approderà per la prima volta, dopo le anomale e irrituali presentazioni spot su un giornale, in eventi del Pd o porta chiuse a Palagano, nella sede istituzionalmente più corretta: la Ctss.

Di questa, appunto, abbiamo riesaminato i documenti da febbraio ad oggi. E tra documenti e slide allegati alla presentazione delle linee programmatiche sulla riorganizzazione della rete sanitaria provinciale, ne è emersa una emblematica. Si tratta di una delibera di febbraio, pubblicata a marzo. Il titolo non è chiarissimo nella formulazione lessicale, ovvero, 'Verso strutture coerenti con le funzioni e vocazione', ma chiarissima nella rappresentazione grafica. Insieme all'immagine di un ospedale, ci sono due colonne. Su quella dedicata a Baggiovara compaiono infatti il Trauma Center la gestione dell’urgenza, la riunificazione dell’area testa-collo e l’Ufa provinciale legata alla rete oncologica. Sotto la voce Policlinico, invece, non figura alcun riferimento alla gestione dell’emergenza-urgenza: compaiono soltanto l’area materno-infantile, la ricerca di fase I, i poliambulatori e il Cau (Centro di Assistenza Urgenza), ossia il presidio territoriale dedicato alla bassa complessità.

Una rappresentazione che, letta alla luce della discussione attuale, assume un peso politico e di politica sanitaria evidente: nell’impostazione messa nero su bianco già a inizio anno il baricentro dell’emergenza e delle specialità ad alto impatto viene spostato verso Baggiovara, mentre al Policlinico sembra assegnato un profilo fortemente orientato alle attività ambulatoriali, di prossimità e materno-infantili, oltre alla ricerca clinica di fase I.

Anche gli esempi di riassetto delle unità operative contenuti nella slide testuale successiva confermano una spinta verso l’accentramento: si parla di una sede unica per la gestione delle urgenze chirurgiche e specialistiche, di un’unica sede per la cardiologia interventistica, di una sola unità operativa di odontoiatria, del passaggio da tre a due unità di gastroenterologia (una Ausl e una universitaria) e del rafforzamento della Otorinolaringoiatria su Baggiovara proprio a supporto del Trauma Center. Di fatto, quella prospettiva emersa solo di recente che vede lo svuotamento di fatto del Policlinico finalizzato e il contestuale trasferimento delle funzioni ad alta complessità a Baggiovara.

Se negli atti Ctss della primavera scorsa non compariva ancora il piano da 550 milioni per un nuovo Policlinico a Baggiovara (tant’é che solo la successiva delibera dell’Ufficio di Presidenza Ctss n. 8 del 24 giugno 2026 si limita a dare atto dell’avvio della cosiddetta 'Fase 2 Progettuale', con 35 gruppi di lavoro tematici ma per il riordino provinciale e non specificamente su Policlinico Baggiovara), le slide allegate alla delibera di febbraio delineavano già uno scenario in cui la gestione dell’urgenza veniva concentrata a Baggiovara e il Policlinico veniva ridisegnato attorno a Cau, poliambulatori e materno-infantile. Un’impostazione che equivale nei fatti a un progressivo svuotamento di attività, funzioni e ruolo dell’attuale Policlinico nella rete provinciale così come del suo Pronto Soccorso, al di là delle rassicurazioni ufficiali.

Gi.Ga.

La slide che prevede un CAU è pubblicata a pagina 21 della Delibera Ctss 3 del 26 febbraio 2026 pubblicata a marzo