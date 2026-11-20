Ventiquattro punti in classifica, una sosta alle spalle per ricaricare le pile e un ciclo ravvicinato di tre gare in sette giorni da aprire col piede giusto. Alla vigilia della sfida casalinga contro la Juve Stabia in programma domani, sabato 21 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia — il tecnico del Modena, Daniele Galloppa, si presenta in sala stampa con le idee chiare: massima umiltà, ma nessuna voglia di fare calcoli o gestire le energie.

'I 24 punti sono tanti, ma non posso cadere nell’errore di lanciare slogan in un campionato così equilibrato», esordisce l'allenatore canarino. «Dobbiamo proteggere quanto di buono abbiamo costruito finora attraverso prestazioni di livello, continuando a stupire e scendendo in campo sempre per vincere. Ragioniamo partita per partita: il campionato si decide a maggio'.

Proprio sulla gestione del tour de force settimanale, Galloppa non ammette cali di tensione: 'A me piace pensare eventualmente alla terza gara per dosare le energie, mai alla prima e mai alla seconda. Rispetto al precedente ciclo ravvicinato abbiamo un giorno in più di riposo tra le prime due sfide, quindi pensiamo solo a battere la Juve Stabia, vale molto più della sua attuale classifica È una squadra completamente diversa da quella affrontata due settimane fa a Chiavari contro l'Entella, ma ogni partita va preparata in base alle nostre caratteristiche'.

L'emergenza infortuni continua a condizionare le scelte, ma dall'infermeria filtrano i primi segnali incoraggianti:

Davide Adorni sarà regolarmente convocato. 'Si è allenato solo oggi, valuteremo il minutaggio, ma per fortuna lo abbiamo recuperato'.

Non sarà della partita Fabio Abiuso, fermato da un nuovo risentimento muscolare. Buone notizie sul fronte lungo-degenti: 'È stato bello rivedere in campo a toccare il pallone sia Ionis che Stelio. Anche Zampano e Tonoli stanno facendo grandi passi avanti, abbiamo bisogno delle loro energie'.

Con gli uomini contati in mediana e Alessandro Bianco in diffida, Galloppa studia soluzioni alternative: 'Abbiamo provato anche Olzer in mezzo al campo come opzione d'emergenza, e abbiamo convocato il giovane Fontana, un ragazzo modenese molto bravo'.

In avanti il Modena può contare su un reparto prolifico, guidato da Andrea Belotti. Alla domanda sulla possibilità di vedere contemporaneamente in campo Belotti, Montevago e Ambrosino, il tecnico apre spiragli interessanti: 'È sia una suggestione sia una soluzione reale, dall'inizio o a gara in corso. L'abbiamo già sperimentata nel finale contro il Verona, anche se loro erano in dieci. Non me lo precludo affatto'.

Il Modulo. 'Ne abbiamo ambiati quattro moduli in quattro partite senza perdere identità, domani potremo variare dalla difesa a quattro a quella a tre anche in corsa'.

In chiusura un riferimento al mercato di gennaio e al rapporto con la dirigenza. 'Mi sento fortunato a lavorare con il direttore sportivo Bonato: mi lascia grande serenità e spazio, c'è un confronto quotidiano. Se a Natale saremo ancora in questa posizione di classifica, non avrà senso stravolgere un gruppo meraviglioso che sta dando questi risultati; al limite si interverrà solo se capiterà qualcosa in grado di alzare davvero il livello'.